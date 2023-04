Riviera del Brenta: comparto installatori – impiantisti in difficoltà

Le aziende del comparto artigiano dell’impiantistica e delle installazioni sono in difficoltà. A determinare una situazione di sofferenza sono da un lato la drastica limitazione decisa dal governo dello strumento in edilizia del superbonus 110%, dall’altro il continuo rincaro delle materie prime collegato al rincaro energetico. A spiegarlo sono per la categoria, che conta un centinaio di aziende associate, il referente Andrea Bernardi e Giorgio Chinellato il segretario dell’Associazione Artigiani Piccola e Media Impresa “Città della Riviera del Brenta“.

Andrea Bernardi

“Nel corso degli ultimi 3 anni grazie al superbonus 110% al comparto sono stati commissionati – spiega Bernardi – tanti lavori. Come impiantisti il lavoro è certamente aumentato di conseguenza all’aumento d dei cantieri edili e anche i lavoratori del comparto sono di conseguenza aumentati. Ora però il futuro presenta delle incertezze. Da un lato il traino del superbonus non sarà più possibile in quanto lo strumento è stato drasticamente ridimensionato nelle sue potenzialità dalle decisioni di questo governo, dall’altro soprattutto le imprese di piccole dimensioni sono in difficoltà con

l’aumento delle materie prime reperibili sul mercato. Si pensi al rame, ai materiali conduttori i cui prezzi sono saliti in questi mesi di molto”. A soffrirne di più sottolinea Bernardi, sono le aziende di piccole dimensioni del comparto in Riviera del Brenta. Aziende queste, che non sono in grado di comprare grossi quantitativi magari quando il prezzo scende e fare quindi magazzino. Queste aziende devono comprare i materiali di volta in volta in base agli ordinativi e i prezzi di mercato aumentati ovviamente incidono sul costo del lavoro complessivo che poi viene chiesto al cliente. L’appello degli impiantisti ed installatori però è quello di non risparmiare a scapito della sicurezza. “Comprendiamo ovviamente il momento di difficoltà delle famiglie e delle aziende – conclude Bernardi – ma è importante far capire ad esempio che sulle necessarie manutenzioni degli impianti come caldaie impianti elettrici di condizionamento ec ec, il risparmio non deve mai andare a scapito della sicurezza”.