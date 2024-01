Roky, il pitbull da solo sul treno da Portogruaro a Venezia: «Ama viaggiare, ha imparato orari e stazioni»

Roky, un cane pitbull di 8 mesi, la stazione ferroviaria della sua Lison di Portogruaro la conosce bene, così come i vagoni e i sedili blu del treno regionale che porta a Venezia e quelle immagini che fino alla città lagunare si susseguono al di là del finestrino. Sabato 20 gennaio la sua famiglia non aveva previsto alcuna gita per lui che ha perciò deciso di partire da solo: attorno alle 8 del mattino è uscito di casa dirigendosi verso la stazione di Lison, ha percorso il sottopasso che porta fino al binario 1 e lì, dove giungono i treni diretti a Venezia, ha atteso di salire su quello di passaggio alle 8.39. Oltrepassate le porte automatiche del regionale, Roky si è accomodato nel posto che preferisce, quello accanto al finestrino, di fronte allo sguardo attonito di L.P. che ha subito avvisato la Polfer e lanciato l’allarme nel gruppo Facebook Sei di Portogruaro se: «Alla stazione di Lison è salito sul treno Portogruaro-Venezia questo cane – scrive la donna – che attualmente sta continuando la corsa verso Venezia. Nel caso in cui qualcuno lo riconoscesse chiami la Polfer».

Il post con l’avviso: cane sul treno

Il post ha fatto velocemente il giro del web, arrivando dopo pochi minuti all’attenzione del proprietario di Roky, il 23enne originario del Montenegro Osman Berisa. «Quando mi sono svegliato mia madre era preoccupata perché non lo vedeva girare per casa da almeno un paio d’ore – racconta Berisa – sono uscito subito a cercarlo: solitamente va dai vicini, dove combina anche qualche casino, perciò temevo potesse essere andato ad attaccare qualche gallina nel loro giardino e che mi avrebbe fatto passare dei guai. Quando ho visto che dai miei vicini non c’era ho iniziato a cercarlo per tutto il paese, finché non ho sentito il telefono squillare». Un’amica di Osmar lo stava chiamando per metterlo al corrente del post che era appena uscito sulla pagina social del paese. «Quando ho visto la foto di Roky sul treno ho capito immediatamente cosa era successo, e non ci volevo credere – spiega il giovane – Lui ama viaggiare su qualsiasi mezzo di trasporto. Mentre io sono solito farlo sedere accanto a me sul furgone, mio fratello e la sua ragazza lo portano spesso in treno, per l’appunto a Venezia: credo sappia riconoscere le fermate, abbia imparato quando arriva l’ora di scendere. Esattamente come sa che non si devono attraversare i binari ma usare il sottopasso».

Il ritorno «in due tappe»

Il viaggio di Roky questa volta è stato però interrotto prima del solito, alla stazione ferroviaria di Mestre, dove gli agenti della Polfer di Mestre l’hanno catturato e trasportato al canile di Mestre. «Ora il mio cane è diventato famoso – ride Osman – ma invece di farmi guadagnare soldi mi costringe a pagare 90 euro di “cauzione” per farlo uscire di “prigione”. Mi farà diventar pazzo». Roky tornerà a casa sua attorno alle 14 di oggi, prima ad Osman non è stato concesso di andarlo a riprendere. «Non ho mai voluto chiudere dentro casa o in un box uno dei miei cani – conclude Berisa – forse ci ho fatto un primo pensiero quando l’Amstaff che avevo prima di Roky è stato avvelenato da qualcuno probabilmente del mio quartiere, dopo questo evento sarò costretto a farlo. Il cancello di casa mia non è sufficiente a impedirgli di uscire, lo oltrepassa facilmente con un solo salto già adesso che ha soltanto 8 mesi».