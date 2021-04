Rt in Veneto a 0,81, ma sarà ancora arancione

L’Rt in Veneto è sceso a 0,81 e l’incidenza a 134 ogni 100mila abitanti. I dati, da zona gialla, sono stati annunciati oggi dall’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Scendono anche gli indicatori di occupazione ospedaliera: 26% dei posti letti in area non critica e 27% in terapia intensiva. Il calo dei ricoveri, come spiegato dall’assessore, è costante per quanto graduale negli ultimi 15 giorni.

In attesa

Oggi, ad ogni modo, la cabina di regia tra Iss (Istituto superiore di sanità), Cts (Comitato tecnico scientifico) e ministro della Salute Roberto Speranza confermerà la nostra Regione in zona arancione, così come previsto dall’ultimo decreto firmato dal premier Mario Draghi che ha congelato provvisoriamente la fascia gialla.