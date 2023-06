Ryanair, il presidente di Save: «Brugnaro dimostra di non sapere di cosa parla»

«Non capisco come il sindaco di una città importante come Venezia possa dire così tante sciocchezze in così poche righe. Ci sono due possibilità: o è disinformato oppure è in malafede. Nei prossimi giorni pubblicheremo i dati sugli effetti negativi della tassa d’imbarco con riguardo alla generazione di ricchezza per il territorio». Sono parole dure, quelle del presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, in replica al commento del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, a proposito della decisione di Ryanair di ridurre la propria attività allo scalo Marco Polo di Tessera. Una decisione, quella della compagnia aerea, presa in seguito alla decisione da parte dell’amministrazione comunale di prevedere un aumento sulla tassa d’imbarco pari a 2,50 euro a passeggero.

Le parole di Brugnaro

«Abbiamo un aeroporto contingentato, so di tante compagnie che vogliono ancora venire a Venezia, penso agli asiatici, e qualche slot magari ce lo lasciano libero per qualcun altro», è stato il primo commento di Brugnaro. Parole che hanno scatenato le polemiche. «Noi siamo per la libertà. Noi gestiremo bene la città e daremo migliori servizi ad altri, così da non avere la pressione di una sola compagnia», ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando che si tratta di «avvicendamenti che succedono» e «come uno chiude, un altro apre. Il mondo è fatto così».

La risposta del presidente Gruppo Save

«Brugnaro dimostra di non sapere di cosa parla, in ciascuna delle tesi che sostiene – commenta il presidente del Gruppo Save –. Non è vero che il Marco Polo è un aeroporto contingentato e non c’è nessuna compagnia che voglia venire a Venezia e che non possa farlo per mancanza di slot; se per caso ne conosce qualcuna ce lo faccia sapere. Gli slot lasciati da Ryanair non saranno rimpiazzati da compagnie asiatiche come sostiene il sindaco, poiché sono ambiti di mercato del tutto incomparabili». Secondo quanto riporta Save, rispetto ai collegamenti con l’Europa, l’Asia è un mercato in crisi e complessivamente sta perdendo il 65% del traffico rispetto al pre-covid (con la Russia a – 81% e l’Australia a -52%). «Il traffico domestico/europeo è l’unico segmento che è tornato ai livelli pre-pandemici, grazie a vettori come Ryanair. Il sindaco tenta di mascherare la sua improvvisa decisione di applicare una tassa di imbarco che ha il solo effetto di far fuggire il turismo di qualità – conclude Marchi -. Forse anziché dedicare tante energie a tassare i cittadini veneti e a mettere in fuga i turisti che vogliono visitare la nostra regione, il sindaco dovrebbe finalmente dare concretezza a una razionale regolazione del turismo nella città più bella e delicata del mondo».

Cgil: «Ridicolo non essere arrivati a un confronto»

Dure parole anche da parte di Daniele Giordano, Segretario generale Cgil Venezia: «L’amministrazione comunale dimostra di non avere una capacità di governo del territorio. La discussione con Ryanair prosegue da mesi, è ridicolo non essere arrivati ad un confronto. Una situazione di questo tipo denuncia l’assenza di una regia organica e l’incapacità di costruire e progettare un futuro per Venezia. Vogliamo poi parlare – domanda Giordano – del progetto presentato da Save? Il Comune non prende una posizione netta rispetto ad un masterplan che prevede di raddoppiare il numero dei passeggeri, non costruisce un tavolo con tutti i portatori d’interesse e fa prevalere i personalismi al proprio ruolo Istituzionale. La tassa d’imbarco non è necessariamente un disvalore, ma servirebbe prima di tutto almeno un’idea chiara della destinazione dei fondi». Dall’altra parte, dalla Cgil si dicono preoccupati anche per «le possibili ricadute sul piano occupazionale, per tutto il sistema aeroportuale e non solo per i dipendenti diretti – conclude Giordano -. Quel che è certo è che il clima di costante incertezza e la gestione amatoriale di questioni così rilevanti non può far bene a Venezia».