Saldi: Veneto, vendite in aumento del 5% rispetto al 2022

Aveva posto l’asticella della soddisfazione al 5% di aumento delle vendite rispetto al primo giorno di saldi dell’anno scorso e quel livello è stato raggiunto: “nonostante la giornata feriale, di mezza settimana e con tanta gente ancora in vacanza – annuncia Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Federmoda Confcommercio Ascom Padova – la partenza dei saldi invernali 2023 è buona. Anzi, direi che tra domani, giorno dell’Epifania e poi sabato e domenica, magari potremmo anche aspettarci qualcosa di più”.

Un risultato migliore delle aspettative

In effetti, se consideriamo che la platea delle famiglie che hanno deciso di fare acquisti durante il periodo dei saldi è in crescita del 2,7%, le speranze dei commercianti veneti di arrivare al 7% è tutt’altro che velleitaria. Al rito dei saldi parteciperanno due famiglie venete su tre e chi non sarà della partita è perché o intende risparmiare o ha visto la propria situazione economica peggiorare. saranno i classici prodotti del fashion a farla da padrone. Le spese medie pro-capite stimate variano, a seconda dei territori, da 110 a 220 euro a persona.