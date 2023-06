Salone Nautico, Conte (lega): “Orgogliosa da veneziana per una manifestazione di alto livello che promuove la cultura del mare”

“ Da veneziana non può altro che farmi piacere e rendermi orgogliosa il fatto che Venezia sia riuscita a guadagnarsi uno spazio espositivo di assoluto livello con un’offerta decisamente completa sia nell’ambito della nautica di lusso e della nautica sostenibile e sia nel comparto velistico”.

Il salone nautico

“Mi complimento con gli organizzatori, primo fra tutti il Comune di Venezia e il suo Sindaco Luigi Brugnaro, per questa manifestazione che si propone di promuovere la cultura del mare, valorizzando le eccellenze del settore offrendo opportunità indimenticabili da oggi fino a domenica per gli operatori e per gli appassionati della nautica”. Cosi l’europarlamentare della Lega on. Rosanna Conte presente oggi alla inaugurazione del Salone Velico di Venezia.