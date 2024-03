Salvini: «Il Veneto resterà alla Lega. Passi di lato? Il congresso qui l’ho vinto»

Il Veneto secondo Matteo (Salvini) resterà «orgogliosamente a guida leghista anche nel 2025», dimenticherà presto i polemici come Gian Antonio Da Re – «abbiamo migliaia di militanti e amministratori» – e no, non è in subbuglio perché «un congresso c’è stato e ha avuto un esito chiaro». Il vice premier, titolare delle Infrastrutture e segretario federale sotto assedio dopo il modesto esito abruzzese cala su LetExpo, la fiera della logistica e della mobilità sostenibili di Verona, carico.

Matteo e Luca: il faccia a faccia salta

L’incontro più atteso, dopo i movimenti tellurici delle scorse settimane con epicentro proprio in Veneto, è fatalmente quello con Luca Zaia. Il presidente sfodera il suo proverbiale understatement ma qualcosa deve concedere alla pressione dei cronisti: «Nella Lega c’è un dibattito che è innegabile». I due si incrociano una prima volta fra la folla del padiglione numero 5 dove sono attesi per il taglio del nastro. Scesi dal palco Salvini chiede a Zaia e al segretario regionale Alberto Stefani: «Riusciamo a vederci 5 minuti?». Si borbotta un sì ma i rispettivi impegni pare abbiano fatto saltare il faccia a faccia. Si rivedranno qualche ora dopo all’evento dedicato alla Pedemontana. Sullo stesso palco per due volte, sorriso d’ordinanza, ringraziamenti reciproci di rito. Per il resto ognuno dei due segue un’agenda fitta, Zaia in Provincia a Verona, Salvini in sopralluogo al Consorzio Zai. E anche quando ci sono dei tempi morti, i due sono come due traiettorie parallele, senza intersezioni.

Terzo mandato, passo di lato, unità ed Europee

Il vice premier è rincorso dai giornalisti e non si sottrae: «In Abruzzo abbiamo fatto vincere il centrodestra. C’è un occhio alle regionali prossime che ci saranno con il Veneto nel 2025, che ovviamente era e per quello che mi riguarda rimarrà orgogliosamente a guida leghista». Non si parla, però, di terzo mandato perché sul tema il vice premier ricorda: «Siamo stati gli unici a votare a favore (in commissione Affari costituzionali in Senato ndr), ci riproveremo ma…». La questione è chiaramente congelata, almeno fino alle Europee. Nessuno strappo, però: «Noi – ha proseguito Salvini su un’eventuale corsa solitaria del Carroccio – lavoriamo per il centrodestra unito ovunque. Se in qualche singolo caso a livello locale ci saranno incompatibilità, o questioni fra tizio e caio, non è una scelta nazionale». A chi solleva, come gli è stato chiesto ad esempio dall’ex segretario lombardo Paolo Grimoldi, l’ipotesi di «fare un passo di lato» il segretario risponde così: «Parliamo di cose serie». Per poi aggiungere: «Non ho mai parlato di congressi ad aprile. Noi abbiamo intenzione di vincere in Europa per cambiare l’Europa. In Veneto c’è stato un congresso ed è finita in maniera chiara. Si farà il congresso federale quando sarà opportuno, prima bisogna vincere le europee».

Il messaggio ai «rivoltosi»

Un messaggio cristallino ai lighisti sempre più in subbuglio. «La Lega ha migliaia di amministratori, di iscritti che lavorano oggi in silenzio per la loro gente. – ha detto Salvini rispondendo a una domanda su Da Re – Noi abbiamo approvato l’autonomia in un ramo del Parlamento, stiamo sbloccando cantieri. Stiamo lavorando per le Olimpiadi in Veneto, stiamo ultimando il Mose. Stiamo portando l’Alta velocità attraverso tutta la regione. Noi abbiamo tanto tempo da dedicare al lavoro non alla polemica o all’insulto». Zaia resta sguiscio: «Da Re? Non entro in un dibattito che alimenta polemiche». Quanto alla platea in fiera, il ministro delle Infrastrutture strappa più di qualche applauso con le sue bordate anti europeiste, dall’automotive alle case green, ma soprattutto per il suo impegno contro il blocco dei tir al Brennero che hanno portato alla denuncia del governo austriaco a Strasburgo. Salvini elenca gli investimenti, oggettivamente consistenti, che si stanno riversando sul Veneto. «Salvini? L’ho salutato. – dice Zaia – Non vedo motivi per non parlarci. Siamo a LetExpo, si parla di infrastrutture e di quello che ci servirà per il Veneto».