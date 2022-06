Salvini: se vinciamo primo turno Verona bagno in fontana

“Se a Verona si vince al primo turno con la Lega primo partito, torno a fare un bel bagno nella fontana, ma che acqua c’è?…”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini facendo una sorta di scherzosa “promessa” elettorale a Verona per sostenere la candidatura a sindaco di Federico Sboarina, sindaco uscente.

A Verona c’è un unico centrodestra

Io rispetto tutti e non parlo degli altri”. Lo ha sottolineato Matteo Salvini, nella città scaligera a sostegno del sindaco uscente Federico Sboarina. “C’è una Lega che governa questa città bene da tanti anni – ha proseguito Salvini – e che vuole governarla per anni. La Lega al governo porta in dote ai veronesi l’alta velocità, i contributi per la Fiera, per l’aeroporto, arriveranno 50 agenti delle forze dell’ordine in più per la stagione estiva. Sono contento di quello che abbiam fatto con Sboarina nei passati cinque anni, e ci siamo visti prima in comune per parlare di quello che faremo nei prossimi cinque. Degli altri candidati non parlo”, ha concluso, rispondendo a chi gli chiedeva di Flavio Tosi, sostenuto tra gli altri di Forza Italia.