Salvini: «Un altro mandato per Zaia, sarà una battaglia della Lega»

«Se ti affidi a un bravo medico, un bravo insegnante, un bravo pediatra, lo cambi dopo due visite in nome dell’alternanza?». Matteo Salvini spiega così, fuor di metafora, perché per lui e per la Lega il terzo mandato dei sindaci dei capoluoghi e dei presidenti di Regione è diventato una vera e propria battaglia. «Questa è la proposta della Lega» sentenzia e precisa, consapevole che, in questo momento, sia all’opposizione che nel resto della maggioranza l’idea rimane poco più di un lumicino lontano. «Che senso ha porre un limite – dice il segretario del Carroccio -, sono i cittadini che votano. Se apprezzano un amministratore, di qualunque partito esso sia, perché mantiene le promesse, lo confermano. Altrimenti lo mandano a casa. Questa è la democrazia. Perché imporre loro di cambiare per forza se apprezzano il lavoro fatto? Non ci sono limiti per ministri e parlamentari, non dovrebbe esserci nemmeno per bravi sindaci e governatori».

Tosi, botta e risposta

L’aveva già detto pochi giorni fa ma ora ci torna su perché è tornato alla carica Flavio Tosi, il segretario regionale di Forza Italia, alzando un muro sull’aggiunta di un mandato agli uscenti (e sono tanti) ma puntando il dito soprattutto su Luca Zaia. Tosi sostiene che il suo diventerebbe «un ventennio», e che «l’orientamento del centrodestra è di non allargare, un ragionamento non della presidente Meloni ma della maggioranza». A sentir lui, insomma, è solo la Lega che vuole dare la possibilità di rinnovo dopo dieci anni in Regione (che per Zaia, per inciso, sarebbero 15). «Questa è la proposta della Lega – ribadisce Salvini -. Se gli altri sono contrari rimane nostra. Non è una priorità, io sono il ministro delle infrastrutture, mi occupo di autostrade, strade, ferrovie, ma è una questione di democrazia. Togliere qualcosa per legge è una fesseria. Ma non voglio fare polemica…» si ferma, a un certo punto. È chiaro che nella maggioranza di governo il terzo mandato è come la sabbia nel letto. La posizione della Lega però è da sempre questa e Salvini non fa mezzo passo indietro. Favorevole alla «reintroduzione delle Province e al terzo mandato di sindaci e governatori, non capisco chi ha paura che i veneti votino per Zaia».

L’orientamento a destra

Ma tutti gli altri, dai fratelli con le mire su Venezia ai forzisti che non vedono l’ora di «liberarsi» di un rivale potenziale c’è voglia di cambiamento. Zaia tira dritto: «Ho già detto come la penso, ringrazio Salvini per le sue parole, ma vorrei evitare di parlarne all’infinito, altrimenti sembra una difesa del presidio. Invece, è libertà di scelta dei cittadini, di scegliere il proprio sindaco e presidente». Così arriva Paolo Borchia, eurodeputato leghista, veronese come Tosi, ad attaccare l’ex sindaco del capoluogo: «Parlare di ”ventennio” è stato sgradevole – ha detto il segretario della Lega veronese -. Associare al mandato di Zaia concetti da regime totalitario è una sciocchezza che si scontra con la fiducia che i veneti gli hanno attribuito. Da sindaco, Tosi era favorevole al terzo mandato, ora scopriamo che non lo è più. Serve coerenza: alla luce dei recenti e frequenti attacchi, Forza Italia chiarisca se in Regione si sente ancora parte della maggioranza». La risposta, gli azzurri, sotto sotto la stanno già dando con le azioni in Consiglio e fuori. Salvini ieri, dal palco di Malo per l’inaugurazione della Pedemontana, ha parlato anche di autonomia, annunciando che il 2024 sarà l’anno delle riforme: «Quella della giustizia, quella fiscale, e quella dell’autonomia, che farà bene a tutta Italia, premiando il merito e chi spreca meno. È un impegno della Lega, abbiamo recuperato il tempo perso, grazie al ministro Calderoli». E a gennaio si arriva per la prima volta in Parlamento.