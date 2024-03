Salvini, Zaia e il futuro della Lega: «Alle elezioni regionali il Veneto rimarrà orgogliosamente leghista»

«In Abruzzo abbiamo fatto vincere il centrodestra. Ovviamente c’è un occhio alle regionali prossime che ci saranno. Il Veneto nel 2025 ovviamente era, e per quello che mi riguarda rimarrà orgogliosamente leghista». Lo ha detto a Verona Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier, a margine di LetExpo, fiera dei trasporti e della logistica. «Noi – ha proseguito, rispondendo sull’eventualità di una corsa solitaria del Carroccio – lavoriamo per il centrodestra unito ovunque. Se in qualche singolo caso a livello locale ci saranno incompatibilità, o questioni fra tizio e caio, non è una scelta nazionale».

Il caso Da Re e l’espulsione: «Abbiamo tanti bravi amministratori»

«La Lega ha migliaia di amministratori, di iscritti che lavorano oggi in silenzio per la loro gente». Ha aggiunto Salvini rispondendo a una domanda sulla vicenda dell’espulsione dell’eurodeputato Gianantonio Da Re. «Noi abbiamo approvato l’autonomia – ha proseguito – in un ramo del Parlamento, stiamo sbloccando cantieri. Stiamo lavorando per le Olimpiadi in Veneto, stiamo ultimando il Mose. stiamo portando l’alta velocità attraverso tutta la regione. Noi abbiamo tanto tempo da dedicare al lavoro non alla polemica», ha concluso.

Salvini: «Mai parlato di congressi in aprile»

«Non ho mai parlato di congressi ad aprile. Noi abbiamo intenzione di vincere in Europa per cambiare l’Europa». Ha detto Salvini ai giornalisti: «In Veneto c’è stato un congresso – ha proseguito – ed è finita in maniera chiara. Si farà il congresso federale quando sarà opportuno, prima bisogna vincere le europee», ha concluso.

Luca Zaia: «Mi candidano a tutto. Triumvirato? Non ne so nulla»

«I giornali parlano di triumvirato alla Lega? Li ho letti anch’io, posso dirvi solo questo. Ma ne leggo tante, soprattutto son sempre candidato a tutto, ma lo apprendo sempre dai giornali» ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di LetExpo Verona, a proposito di voci che lo vedrebbero alla guida della Lega assieme ai colleghi Fedriga e Fontana. «Vedo – ha aggiunto, parlando con i giornalisti – un sacco di dossier sulla mia scrivania; non sto qui a parlare di Lega, anche perché penso che ognuno deve occuparsi delle cose per le quali è stato incaricato. Penso che i militanti siano sempre il nostro punto di riferimento. Dopodiché in politica io ho visto sempre le montagne russe, le ho viste nel mio partito, come consenso le ho viste negli altri partiti. Direi che il monito per tutti coloro che si occupano di politica e che guardano i sondaggi è che i romani dicevano una cosa esatta, “natura non facit saltus”, e vale per tutti»,

La candidatura del generale Vannacci: «Ci sto pensando»

«Mi piacerebbe Vannacci. Abbiamo tanti amministratori, tanti imprenditori senza tessera di partito in tasca, e perché no, con un generale dell’esercito che ha combattuto in mezzo mondo per l’onore del nostro Paese, e ha tutto il diritto di scrivere libri e di candidarsi». Lo ha detto a Verona Matteo Salvini, a margine di LetExpo. «Sto ragionando – ha aggiunto – di un’Europa che va cambiata assolutamente, con persone libere e coraggiose, anche in Veneto. Persone che non sono compromesse con il sistema, che vogliono un’alternativa all’Europa. C’è un partito che si chiama “più Europa”. Chi sceglie la Lega sceglie meno Europa, meno burocrazia, meno tasse, meno ideologia pseudo green. Serve più Italia e più Veneto», ha concluso.