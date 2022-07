San Biagio di C. – Roncade. Strage di galline: le volpi sono tornate

Una ventina di pollai visitati nel giro di due settimane e più di trenta galline e polli uccisi. La volpe è sempre più presente nel territorio da 4-5 anni in particolare a San Biagio di Callalta, Roncade e Monastier dopo un lungo periodo di latitanza. In questi mesi uno dei canidi particolarmente furbo per antonomasia è alquanto affamato, perché aumentano le cucciolate ed è tornato in azione.

Lorenzon

“Di solito quando ammazzano il volatile staccano prima la testa – spiega Fiorenzo Lorenzon presidente della Coldiretti sanbiagese – poi portano la carcassa nella tana o ne lasciano una piccola parte nel pollaio. Attaccano il pollaio sole o con la cucciolata una volta addestrati”. In merito un recente decreto regionale del 30 giugno scorso prevede che si potrà accedere al contenimento e controllo della specie fra sei mesi. Da un bel po’ di tempo di volpi da queste parti neanche l’ombra (solo in certe zone). Sono portatori della rabbia silvestre. Il loro morso può essere letale. Si nutrono anche di lepri e fagiani quindi arrecano danni al patrimonio faunistico venatorio. “Nonostante gli agricoltori e privati si difendano con reti, che circondano i pollai, molto più profonde e resistenti, le stragi continuano” ha concluso Lorenzon.