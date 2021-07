Sanità, 20 mila diffide ai sanitari No vax del Veneto. «Vaccinatevi o sarete sospesi»

L’ultima chiamata, rivolta a poco più di 20 mila operatori della sanità del Veneto, ha il tenore dell’aut aut: quanti agiscono a contatto con i malati e, in assenza di solide motivazioni, rifiutano il vaccino anti-Covid, saranno sospesi dal servizio e dallo stipendio (è il caso del personale regionale) nonché segnalati all’Ordine di appartenenza per l’interdizione dall’attività in libera professione. È l’avviso finale delle Ulss al ventaglio No vax che include medici, infermieri e oss attivi nel circuito ospedaliero pubblico e privato o nelle case di riposo, ma anche specialisti di libera scelta che operano in cliniche e ambulatori.

Il fronte del rifiuto si è dimezzato

Tre mesi fa circa 44 mila camici bianchi hanno ricevuto una prima lettera che constatava la mancata vaccinazione, ne chiedeva conto e offriva loro di concordare tempi e modalità della somministrazione. Oltre la metà dei destinatari ha accettato la proposta (circostanza che ha consentito di dimezzato la “smagliatura” di partenza), una piccola parte ha ignorato il messaggio e in molti hanno replicato adducendo tre ordini di obiezioni: lo stato clinico (gravidanze in corso, presenza di patologie, terapie in atto) incompatibile con l’assunzione dell’antivirale; i timori dettati dalla «scarsa informazione» circa i vantaggi e i rischi eventuali; l’opposizione «ideologica» all’istituto vaccinale. In verità, in alternativa all’allontanamento, il decreto Covid prevede la possibilità di un cambio di mansione… «Lo vedete un cardiologo rispondere alle telefonate al cup? Ciascuno deve fare il proprio mestiere, sappiamo che, qua e là, le sanzioni potrebbe aggravare le criticità di organico e non risparmieremo sforzi per convincere i dubbiosi».

L’orientamento dei giudici veneti

Altrove – è il caso di Brescia e Milano dove 500 sanitari hanno ricorso al Tar contro l’obbligo vaccinale – gli obiettori sperimentano la via giudiziaria, nel Veneto tuttavia le prime decisioni dei giudici non sembrano offrire loro spiragli. «La permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore la violazione dell’obbligo che gli impone di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti», ha stabilito il tribunale di Belluno respingendo la richiesta di reintegrazione di un gruppo di operatori Rsa.

Immunità di gregge

E l’immunità di gregge comunque assicurata dalla maggioranza vaccinata? Invocarla appare vano, poiché permane «il rischio per i ricorrenti di essere contagiati, essendo fra l’altro notorio che non è scientificamente provato che il vaccino prevenga, oltre alla malattia, anche l’infezione».

Cambio di mansioni improponibile

«Nessuna caccia alle streghe, il nostro obiettivo è recuperare e includere quante più figure professionali possibili», il commento di Luciano Flor, il direttore della sanità veneta «tuttavia abbiamo il dovere di applicare la legge, ispirata a finalità che condivido appieno. Nella fase più critica della pandemia il personale della sanità ha, legittimamente, reclamato ogni possibile strumento di protezione dal virus: è impensabile che ora siano gli stessi operatori, privi di difesa immunitaria, a mettere in pericolo i pazienti e i colleghi. Le tipologie professionali più recalcitranti? Direi che sono tutte equamente rappresentate».