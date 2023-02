Sanità: Annicchiarico nuovo direttore generale del Veneto

Massimo Annicchiarico è il nuovo direttore generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. Fino a ieri ha ricoperto l’incarico di direttore regionale per la Salute e l’integrazione sociosanitaria in Lazio. Il manager è stato nominato ieri, su proposta del Presidente Luca Zaia, dalla Giunta regionale; succede al Luciano Flor, in pensione dal 30 dicembre scorso.

Il benvenuto di Zaia

“Do il benvenuto al dottor Annicchiarico – afferma Zaia – certo che con la sua esperienza e la sua preparazione saprà dare un importante apporto al nostro modello sanitario. Nell’augurare a lui buon lavoro, esprimo anche i miei ringraziamenti al dottor Luciano Flor, rinnovando tutta la riconoscenza per l’importante impegno sostenuto in questi anni non certamente facili, e al dottor Gianluigi Masullo che ancora una volta ha dimostrato grande capacità e preparazione ricoprendo interinalmente in questo mese la Direzione regionale della Sanità”.