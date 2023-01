Sanità, Conte (Lega): “la nuova cittadella della salute di Treviso orgoglio per la sanità regionale”

“Ho partecipato stamane all’inaugurazione della nuova Cittadella della Salute di Treviso che ritengo rappresenti un’opera di grande rilevanza per il trevigiano, è più in generale per il Veneto, avendo in sè una visione del polo sanitario caratterizzata dalla semplificazione, dall’ ottimizzazione e dall’ ammodernamento delle strutture e dei servizi che vengono forniti agli utenti. Un vero e proprio orgoglio per la sanità regionale”.

I complimenti

“I miei complimenti per questa realizzazione al direttore generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi e alle imprese costruttrici che hanno mantenuto i tempi previsti per un intervento di notevole portata che, di fatto, costituisce l’elemento portante del nuovo ospedale trevigiano”. Lo dichiara l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte a margine dell’inaugurazione della Cittadella della Salute di Treviso.