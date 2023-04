Sanità pubblica, in migliaia in piazza a Vicenza: “Se la salute è un diritto, difenderla è un dovere”

“Dopo anni di definanziamenti e riduzione di personale nella sanità pubblica, anche in Veneto si è oramai costretti a rivolgersi al settore privato, a sostenere costi sempre più alti e insostenibili, a rinunciare alla prevenzione, alle cure, all’assistenza”. Cittadini, associazioni, sindacati di tutto il Veneto, con la partecipazione anche di diverse forze politiche, si sono radunati numerosi a Vicenza (secondo gli organizzatori sarebbero circa 6 mila i manifestanti) per affermare l’urgenza di potenziare i servizi territoriali, dai consultori familiari ai Serd, evidenziando le criticità del sistema sanitario pubblico, tra liste di attesa per visite e ricoveri ospedalieri e pronto soccorso in tilt.

La manifestazione regionale

La manifestazione regionale promossa dal Coordinamento veneto sanità pubblica, ha preso le mosse da viale Roma per attraversare il centro storico di Vicenza. “Serve un cambiamento di rotta a tutti i livelli” la riflessione “nazionale e regionale, per garantire l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e prestazioni sociali e per rafforzare il sistema di prevenzione, la filiera dell’assistenza territoriale, domiciliare e residenziale, l’integrazione socio-sanitaria”.

«Difendere un pilastro del nostro benessere»

L’appello è per cambiate la prospettiva subito. “Un fiume di gente: che bello vedere stamane oltre 6mila persone che chiedono di difendere il pilastro del nostro benessere, ovvero la sanità pubblica”. Così il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Arturo Lorenzoni, presente a Vicenza alla manifestazione organizzata dal Coordinamento veneto sanità pubblica: “Si tratta di un messaggio chiaro lanciato dai cittadini. Ci auguriamo che questa enorme partecipazione riesca a far tornare sui propri passi la giunta regionale. Negli ultimi vent’anni ha depauperato un patrimonio immenso di benessere per le famiglie venete”. “Oggi – conclude – si è tenuta un’iniziativa che non ha alcun colore politico, ma un’immensa forza”.