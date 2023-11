Sanità, sei medici su dieci rifiutano ore in più

«Se vogliamo risolvere il nodo delle liste d’attesa, centrale per il cittadino, dobbiamo tenerle costantemente sotto controllo. Oggi si configura la tempesta perfetta: i soldi per garantire le prestazioni richieste ci sono, le Regioni hanno concluso nuove assunzioni di personale sanitario (4336 a tempo indeterminato nel Veneto durante l’emergenza Covid, ndr), eppure il Piano nazionale delle liste d’attesa è fallito. Ed è caduto proprio sul monitoraggio: per esempio, dove sono andati a finire i 450 milioni di euro corrisposti dallo Stato (36 al Veneto) per i Cup regionali? Nessuno lo sa».

L’allarme

A lanciare l’allarme è Domenico Mantoan, già direttore generale della Sanità del Veneto e oggi dg di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che venerdì ha illustrato l’indagine condotta con la Fondazione The Bridge proprio sui tempi di attesa. Non è andata benissimo: nove Regioni non hanno fornito i dati, la Calabria li ha inviati incompleti e quindi non utilizzabili, il Veneto ha concesso gli indicatori solo di tre aziende sanitarie su 12 (Usl Dolomiti, Euganea e Berica), stesso trend per Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria e Sardegna. Solo Piemonte, Trento, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Marche hanno presentato il quadro completo. «Abbiamo bisogno di un nuovo piano — ha aggiunto Mantoan — noi non vogliamo dare pagelle ma, in accordo con il ministero della Salute e le Regioni, decidere chi controlla. La seconda operazione da fare è dare completa attuazione al decreto ministeriale 77, con la presa in carico della cronicità, l’infermiere di famiglia che monitora il paziente a domicilio e le Case di Comunità in cui il medico di base programma le prestazioni con priorità P (nel Veneto a 60 giorni, in Italia a 120), togliendole ai Cup. E a proposito delle Case di Comunità (nel Veneto saranno 182, si tratta di ambulatori comprensivi di specialisti, aperti dalle 8 alle 20 e previsti dal Pnrr entro il 2026, ndr), in Emilia Romagna è in corso una sperimentazione che potrebbe diventare un modello nazionale — ha aggiunto il manager —. Con il supporto di Agenas, alcune di queste nuove strutture si occupano anche dei codici bianchi e verdi, sollevando così i Pronto Soccorso da un notevole carico di lavoro».

Assistenza territoriale

Al momento nella nostra regione ciò non è previsto, si preferisce puntare sul potenziamento dell’assistenza territoriale e delle Medicine di gruppo (associazioni di dottori di base), sull’infermiere di famiglia e di comunità e sulla farmacia dei servizi. Ma nello stesso tempo, per affrontare l’aumento del 12,3% delle prescrizioni di visite ed esami strumentali registrato dal settembre 2022 al settembre 2023 e il conseguente allungamento delle liste d’attesa, è necessario risolvere due problemi. «Non troviamo specialisti di Oculistica, Dermatologia, Ortopedia — rivela Massimo Annicchiarico, direttore generale della Sanità regionale —. Fatica anche il privato accreditato, che però quando riesce ad averli tende a non impiegarli per l’abbattimento delle liste d’attesa, perché non ritiene remunerative le tariffe relative alle prestazioni di loro competenza». In compenso l’aver vincolato lo 0,3% del Fondo sanitario regionale (50 milioni) per l’acquisto di prestazioni aggiuntive rispetto all’orario curriculare da medici e infermieri delle Usl e del privato accreditato, retribuiti rispettivamente con 100 e 50 euro lordi l’ora, ha funzionato. Nel senso che quest’anno il 70% dei ricoveri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale li ha erogati il servizio pubblico. Ma, ecco il secondo ostacolo, 6 medici del servizio pubblico su 10 non sono più disposti a sobbarcarsi ulteriori carichi di lavoro per abbattere le liste d’attesa. «Emerge da un nostro sondaggio — conferma Guido Quinci, presidente della Federazione Cimo-Fesmed (ospedalieri) — dopo tre anni di pandemia il 58,6% è stanco. Il 29% dichiara di lavorare già troppo, il 21,5% non ritiene questa la soluzione ai tempi d’attesa, il 3,5% preferisce la libera professione e per il 4,6% il compenso è insufficiente. Solo il 18% è disponibile a garantire ore in più, mentre il 23,4% lo farà per arrotondare lo stipendio».

I numeri

Tornando ai tempi d’attesa, nel Veneto le Usl Dolomiti, Euganea e Berica garantiscono la visita cardiologica entro i 10 giorni della priorità B nell’83% dei casi e in priorità D (30 giorni) nel 91%; la visita ortopedica ha tassi di soddisfazione rispettivamente dell’84% e del 78%; la Tac arriva al 72,6% con priorità B e al 100% nella D; e l’ecografia all’addome si ferma al 79% per il codice B e al 76,5% per il D.