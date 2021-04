Sanitari veneziani “no vax” a rischio sospensione

Ammonta al 10-15% del totale la platea degli operatori sanitari, dipendenti dell’Usl 3, che finora hanno rifiutato il vaccino. E che ora rischiano grosso: se dovessero insistere nel diniego, in assenza di motivazioni valide alla base della decisione, potrebbero andare incontro a un demansionamento o alla sospensione (dal lavoro e dello stipendio) almeno fino al 31 dicembre del 2021.

Il decreto legge

Lo prevede il recente decreto legge del Presidente del Consiglio Draghi che, di fatto, introduce l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari che lavorano negli ospedali e nei servizi socio – assistenziali. Una norma di fronte alla quale gli stessi direttori generali delle aziende sanitarie e i direttori delle case di riposo hanno le mani legate.

Contato

«Stiamo completando il censimento, ma la percentuale degli operatori non vaccinati dovrebbe aggirarsi intorno al 10-15%», spiega il direttore generale dell’Usl 3, Edgardo Contato, proseguendo: «Ora dovremo capire le motivazioni alla base di questi rifiuti. Ci sono alcuni operatori che, in passato positivi, non potevano essere vaccinati nei tre mesi successivi alla negativizzazione. Per altri, il no è stato motivato dalle controindicazioni alla somministrazione». La percentuale di questi ultimi dovrebbe comunque essere irrisoria. In questi casi, è possibile che si procederà con un ricollocamento dell’operatore in altro servizio, ma esclusivamente a tutela del lavoratore stesso e delle altre persone, ma il provvedimento non avrà certo finalità sanzionatoria. A rischiare sono soprattutto gli operatori “no vax” , vale a dire coloro che hanno rifiutato deliberatamente la dose, in assenza di una qualsiasi motivazione reale.

No ai no vax

