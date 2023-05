Scarlattina in Veneto, è boom di casi: «Effetto indiretto della pandemia»

Boom di casi di Scarlattina in Veneto, ben 1.166 in soli tre mesi. Il raffronto con l’anno precedente, quando se n’erano contati solo 116, dà la misura di quanto sia seria la situazione. Quest’anno, in soli 90 giorni, sono già dieci volte tanto. La Regione Veneto ha diffuso in tutte le Usl una circolare dal titolo “Aumento dell’incidenza di scarlattina e di infezione invasiva da streptococco di gruppo A”. L’obiettivo dichiarato è quello di intervenire tempestivamente per ridurre la trasmissione.

Cos’è

La scarlattina è un’infezione tipica dell’età pediatrica causata dallo streptococco di gruppo A: si diffonde per via aerea ed è caratterizzata da febbre, arrossamento delle tonsille e dalla caratteristica eruzione cutanea. I più colpiti sono bambine e bambini sotto i 15 anni: è previsto l’isolamento per 48 ore dall’inizio della terapia antibiotica. Capitolo a parte per gli over 65, che rientrano tra le categorie a rischio per queste patologie. Nella circolare della Regione si raccomanda sorveglianza sanitaria per 7 giorni, estesa anche a compagni di classe, ed esecuzione sistematica di tamponi. A Padova sono già stati segnalati 213 casi ma la maglia nera spetta a Vicenza, con 316 in pochi mesi. La seconda provincia più colpita è quella di Verona con 309 casi, poi ci sono Treviso con 159, Venezia con 61, Belluno con 56 e Rovigo con 49.

Forse effetto indiretto del Covid

Gli specialisti tendono a catalogare questo fenomeno come un effetto indiretto della pandemia. “Come avvenuto per altre patologie, nei due anni di distanziamento, con la circolazione delle malattie infettive ridotta praticamente a zero, i bambini sono stati molto protetti e ora sono più vulnerabili. Alcuni a causa della riduzione della risposta immunitaria, altri perché così piccoli che nel corso della loro esistenza non erano mai venuti a contatto con questo tipo di infezioni”, spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Usl 6 Euganea, Luca Sbrogiò. “L’impennata precoce dei casi in autunno era in qualche modo attesa, quello che è poco chiaro è l’andamento dell’infezione di questo periodo, con un’incidenza che scende molto piano. Anche in questo caso si pensa all’effetto della riduzione dell’immunità”. Per arrivare a valori superiori a quelli del 2023 bisogna andare indietro di dieci anni: nel 2013 ci furono 1.733 casi e 1.943 nel 2012.

La mancanza di farmaci

Al boom di contagi si aggiunge un altro problema: la difficoltà a reperire i farmaci. Da alcune settimane è carente in tutta Italia l’amoxicillina, antibiotico di prima scelta per infezioni batteriche comuni che colpiscono i bambini. Il farmaco è infatti indicato nella lista di quelli attualmente carenti, pubblicata sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).