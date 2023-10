Sciopero dei trasporti in Veneto

Dalle 21 del 19 ottobre alle 21 del 20 ottobre alcune fra le più importanti sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero generale che colpirà a macchia di leopardo diversi settori della Regione, in particolare il trasporto pubblico. Fra le motivazioni principali della protesta di Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e AdL Varese, al grido di «Adesso basta», ci sono la difesa di lavoratori, precari, disoccupati e pensionati, già duramente colpiti negli ultimi tre anni dagli effetti della pandemia, e le politiche anti-inflazione che blocchino i rincari di beni di prima necessità, bollette, affitti e mutui. Queste le principali richieste presentate: no alla guerra e alle spese militari, sì all’aumento generalizzato dei salari pari all’inflazione e delle spese sociali; no all’abolizione del reddito di cittadinanza e sì al lavoro stabile e sicuro o a un salario garantito a tutti i disoccupati; basta con la strage dei morti sul lavoro.

La situazione dei treni

Durante lo sciopero sarà garantita l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito di Trenitalia. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia, come ha fatto sapere in una nota l’azienda.

Bus: le aree critiche

Situazione particolarmente complessa nel Bellunese, in cui, allo sciopero, si sommano le carenze di organico alle quali l’azienda sta cercando da giorni di porre un freno. Non saranno garantite alcune corse delle linee extraurbane e dei servizi urbani. Per informazioni, solo sulle corse non garantite, è possibile chiamare il numero 334.6497092 da lunedì a venerdì 8-13 e 14-17 il sabato 8-12. Lo sciopero è di 24 ore ma DolomitiBus garantisce il servizio dalle 5:40 alle 8:09 e Dalle 12:10 alle 15:39. L’Atvo ha spiegato in una nota che nel Veneziano e nel Trevigiano il servizio sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle ore 12 alle 15. A Treviso sono garantite le corse, fino al capolinea, dalle ore 5 alle 08:29 e dalle 12:30 alle 14:59. Per il solo servizio urbano di Treviso sono garantite le corse dalle ore 05 alle 08:09 e dalle 12:10 alle 14:39. Riguardo a Busitalia il personale viaggiante, in caso di adesione, si asterrà dal lavoro nel bacino di Padova dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio nel servizio urbano e nelle linee colli, mentre dalle 8.30 alle 11:59 e dalle 14.30 a fine servizio nel servizio extraurbano. Nel bacino di Rovigo l’astensione nel servizio urbano ed extraurbano avverrà dalle 8.16 alle 11.59 e dalle 14.46 a fine servizio. Per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano di Padova l’elenco di corse garantite è riscontrabile a questo link. Nel Veronese vengono in ogni caso regolarmente effettuati il servizio di Navetta Stazione FS di Porta Nuova – Aeroporto Catullo, i servizi conto terzi (scolastici, speciali, sostitutivi FF.SS., Noleggio) e il servizio Santuario Madonna della Corona. Il servizio di trasporto pubblico urbano di ATV sarà garantito fino alle ore 9 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato e dalle ore 12 e fino alle ore 14.59 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato. Il servizio di trasporto pubblico extraurbano sarà garantito dall’inizio del servizio fino alle ore 8.45 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato e dalle ore 11.46 e fino alle ore 14.45 con proseguimento a destinazione rispettando l’orario pubblicato

Fronte vaporetti

Actv fa sapere che lo sciopero potrà quindi interessare i servizi navigazione, automobilistici, tranviari, People Mover, nonché le biglietterie Venezia Unica, l’ufficio Avm Ztl Auto di Mestre e i parcheggi in struttura (Autorimessa di piazzale Roma, Park Sant’Andrea, Park Candiani e Park Costa). Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi tranviari e automobilistici urbani ed extraurbani dalle ore 06 alle ore 08:59 e dalle ore 16:30 alle ore 19:29. Il servizio odierno terminerà regolarmente alle ore 02:30 del 20 ottobre per poi riprendere alle ore 03:30 del giorno 21 ottobre. Le linee 1 e 2 non saranno quindi garantite il 20 ottobre. Il servizio people mover sarà garantito dalle ore 07:10 alle ore 09:50 e dalle ore 16:40 alle ore 19:20. La linea 17 Nave Traghetto (Ferry) – sarà garantita con partenze da Lido San Nicolò per Tronchetto alle ore 06:40, 08:20, 10, 16:40, 18:20 e 20 e con partenze da Tronchetto per Lido S. Nicolò alle ore 07:30, 09:10, 10:50, 15:50, 17:30 e 19:10.