Scrisse in un post che «Zaia è un mafioso e sapeva del sistema Mose», a processo chiede di poter scusarsi e risarcire

«Ma quale brava persona, (Zaia) è un mafioso con le mani in pasta ovunque». E ancora: «Il sistema Mose coinvolgeva sicuramente tutti gli esponenti del centrodestra e… che Zaia non sapesse nulla vada a dirlo a suoi simili perché qui non abbiamo l’anello al naso!». Non è andato certo per il sottile il pordenonese Marco Del Piolungo, 43 anni, nei suoi post, pubblicati su Instagram il 9 maggio 2020 all’indirizzo del governatore. Ha schiacciato un po’ troppo sull’acceleratore tanto da finire nei giorni scorsi davanti al giudice monocratico Alberto Rossi con l’accusa di aver diffamato il presidente del Veneto. La sua posizione giudiziaria, però, resta in bilico in attesa della prossima udienza che si svolgerà a fine maggio.

La pena alternativa e l’offerta alla parte offesa

Il friulano è già stato ammesso in prova ai servizi sociali dal tribunale e dovrà, quindi, svolgere un lavoro di pubblica utilità in cambio dell’estinzione del reato, secondo un programma stabilito dall’Uepe di Udine, l’Ufficio di esecuzione penale. Ma un possibile colpo di scena resta dietro l’angolo: il difensore di Del Piolungo, l’avvocato Silvio Albanese ha preso contatti da tempo con l’Avvocatura dello Stato, costituitosi parte civile per conto di Zaia, chiedendo di raggiungere un accordo peraltro auspicato anche dallo stesso giudice. Si è parlato di un risarcimento dei danni da devolvere ad un’associazione di volontariato e di una lettera di scuse, firmata dallo stesso imputato, da pubblicare sugli organi di informazione proprio per risarcire la caduta d’immagine provocata all’esponente del Carroccio. Fino ad oggi, però, il governatore ha rifiutato qualsiasi tipo di intesa, in attesa dell’esito del processo. E non si è mai fatto vivo con il difensore nei giorni precedenti all’ultima udienza svoltasi due giorni fa.

Attesa per la sentenza

Evidentemente, però, Del Piolungo, incensurato, non subirà alcun tipo di condanna ma dovrà solo impegnarsi per alcuni mesi in servizi rivolti ai più bisognosi così come prevede la legge per chi non ha mai subito condanne.

In quel giorno di quasi quattro anni fa, il pordenonese aveva, in realtà, messo altra carne sul fuoco nei suoi post su Instagram: «Il Veneto è un’ottima regione grazie ai Veneti non a questo cialtrone che inaugurava il Mose insieme al mafioso di Arcore». Anche sugli sviluppi dell’inchiesta, il friulano non si era risparmiato nel digitare le sue accuse: «Non c’è stata alcuna indagine su Zaia semplicemente perché quello che ha pagato è stato solo Galan ma dentro c’era tutta la Lega padrona berlusconiana e tutta la sinistra». Ora il destino giudiziario di Del Piolungo viaggia tra la messa in prova ai servizi sociali e un accordo risarcitorio con Luca Zaia. La decisione arriverà a fine maggio.