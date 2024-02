Scuola, pochi iscritti al Liceo del Made in Italy: il nuovo indirizzo in Veneto non parte

In Veneto il liceo Made in Italy non ha i numeri per partire. Il nuovo indirizzo si rivela un flop. Su 43.666 studenti veneti solo lo 0,02% si è fatto tentare dalla novità. È andata meglio, invece, la riforma «4+2» proposta ai tecnici e ai professionali. Dei 6 istituti che avevano aderito al percorso di diploma quadriennale, 5 hanno avuto iscritti a sufficienza, mentre uno ha rinunciato.

I dati

Sabato si sono chiuse le iscrizioni e i dati provvisori mostrano in Veneto un calo d’interesse per i licei e un 2024-2025 all’insegna dei tecnici e dei professionali. I tre licei che avevano deciso di cavalcare l’onda della novità del Made in Italy erano il Carlo Montanari di Verona, il Giovanni Cotta di Legnago e il Brandolini Rota di Oderzo. I dirigenti avevano fortemente creduto alle potenzialità di questo nuovo indirizzo, riorganizzando in poco tempo l’organico delle loro scuole. «Non abbiamo avuto iscrizioni perché le indicazioni su questo liceo sono arrivate dal ministero il 28 dicembre – dice Don Massimo Rocchi, direttore del Brandolini Rota -. Ci siamo accreditati ma era difficile partire prima del 2025». A Verona invece qualche iscritto è arrivato ed il vicepresidente della provincia David Di Michele, con delega alla scuola, non vuole dunque ancora rinunciare del tutto al liceo Made in Italy. «Il tempo è stato davvero ristretto per informare ragazzi e genitori – afferma Di Michele -. Ho quindi scritto una lettera al ministero per verificare se è fattibile una proroga sul termine delle iscrizioni con la speranza di aumentare le adesioni». Un successo invece con il «4+2». Al Vendramin Corner di Venezia arriva con Navigazione interna e cantieristica navale. Quattro anni da finire, volendo, con specializzazione all’istituto tecnologico superiore Marco Polo, nella filiera produttiva o all’università.

L’appeal

«I numeri sono tali da farci considerare cosa fatta l’avvio della sperimentazione – commenta il dirigente Michelangelo Lamonica -. Considerati i tempi davvero stretti e penalizzanti, sono soddisfatto dell’altissimo interesse». Anche dall’istituto Antonio della Lucia di Feltre la reazione è positiva con una classe quadriennale in Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e rurali. A Verona c’è poi il Carlo Anti di Villafranca dove la neonata classe di informatica indirizza i futuri diplomati all’Its Volpato di Padova. La quindicina di iscritti all’indirizzo Economia sostenibile del Luigi Einaudi di Bassano Del Grappa potrebbe invece salire a venti. «Le altre prime sono numerose, degli spostamenti interni sono plausibili – riflette la dirigente Laura Biancato -. Molti genitori pensano che in 4 anni ci sia un aggravio per gli studenti e sono più diffidenti». Ottimo appeal anche all’Umberto Masotto di Noventa Vicentina che inaugura i quattro anni al tecnico Design e tecnologie dei materiali (Green technology) da completare all’Its meccatronico di Vicenza. «All’orientamento sono arrivate anche famiglie da Treviso – nota la dirigente Maria Paola De Angelis – La tempistica ministeriale non ha giocato a nostro favore ma abbiamo già esperienza in percorsi quadriennali e al 30 dicembre eravamo pronti». Non è stato così al Giacinto Girardi di Cittadella. Dopo un iniziale sì e dieci iscritti al 20 di gennaio, i tempi risicati hanno spinto il collegio docenti a ritirare la candidatura.

I dati regionali

I dati provvisori delle iscrizioni chiuse sabato dicono che siamo la seconda regione con meno iscritti ai licei (45,9 per cento, lo 0,9 per cento in meno dell’anno scorso). Cala il classico dello 0,42 per cento, a seguire Artistico, Linguistico e Scientifico scienze applicate, lo Scientifico rimane stabile. A spopolare tra gli studenti veneti sono i tecnici: siamo la regione con il maggior numero di iscritti (39,3 per cento), in aumento sul 2023. I professionali, invece, sono stati scelti dal 14,8 per cento dei ragazzi.