Scuola, torna la voglia del posto in cattedra: 33 mila aspiranti professori in Veneto

C’è chi, in particolare dopo gli anni del Covid, ha riflettuto sul «tempo». Lo ha visto diventare improvvisamente «limitato» e ha deciso di virare verso un lavoro che lasci libera qualche ora in più nel corso della giornata. E c’è chi si è visto costretto a rinunciare al suo sogno lavorativo, perché le professioni ordinistiche sono in crisi e le imprese hanno tagliato personale, e si è infine risolto a ripescare il «piano B», cercando un minimo di sicurezza. Le motivazioni, insomma, sono molteplici ma il risultato finale è lo stesso: in coda a presentarsi nei laboratori per la prova scritta del concorso per docenti alle 8 di ieri, lunedì 11 marzo, erano in moltissimi, anche in Veneto. E a fine settimana saranno passati per quelle aule oltre 33.604 aspiranti prof, assai di più di quanti ne servirebbero al punto che riuscirà a passare il concorso solo poco più di un candidato su sei.

Cattedre e percentuali

A fine percorso, dopo scritti e orali ci saranno infatti nella nostra regione cinquemila nuovi docenti a tempo indeterminato: 1.835 per la scuola primaria e dell’infanzia (i candidati iscritti sono 4.312), e 3.167 per le scuole medie e superiori (dove i candidati sono addirittura 29.292).

Le prove sono iniziate ieri, per le classi di concorso della scuola materna e delle elementari, nelle sedi padovane. «Nonostante il ruolo del docente venga spesso ingiustamente svalutato — dice il direttore dell’ufficio scolastico provinciale di Padova Roberto Natale — l’insegnamento è un lavoro socialmente significativo, essenziale, che suscita l’interesse di tanti giovani laureati, come dimostra la grande partecipazione». Il numero dei docenti iscritti alla prova per le scuole medie e superiori in particolare stupisce tutti. L’affluenza è stata alta in tutte le regioni d’Italia tant’è che la media italiana degli aspiranti che probabilmente «passeranno» il concorso si attesta attorno al 6,7% (in Veneto si arriva al 10,8%) mentre per gli aspiranti maestre e maestre il risultato sarà positivo per il 42,56% di loro.

Il ventaglio delle motivazioni

«Sembra una frase fatta ma non è altro che la realtà — dice Sandra Biolo della Cisl Veneto — il Covid ha modificato le nostre letture della quotidianità. Stiamo tutti più attenti al tempo e a come lo impieghiamo. La qualità della vita passa anche per la possibilità di avere i propri spazi: le nuove generazioni sono molto attente a questo. Ci sono poi, tra gli iscritti tutti quelli delle generazioni dei quarantenni che hanno perso il lavoro, per la maternità ad esempio o per la crisi». «C’è anche chi ci è arrivato per caso come me e poi però si è appassionato — sorride una docente in coda per l’esame che è approdata a scuola per caso dopo la nascita della prima figlia – non avrei mai pensato che lavorare coi ragazzi avrebbe avuto tutto questo appeal per me. Avere a che fare con loro è una sfida continua, significa non abbassare mai la guardia. Vederli crescere, poi, è una soddisfazione. Tant’è che ora sono qui per far diventare definitivo questo lavoro che doveva durare solo qualche mese».

Regole e obiettivi

Ciascun candidato presente ieri, sulla base dei titoli di studio ha avuto la possibilità di iscriversi ad un numero massimo di quattro procedure su base regionale (Infanzia posto comune; Infanzia sostegno; Primaria posto comune; Primaria sostegno). In concreto, i candidati per le scuole elementari hanno presentato domande sia per posti comuni che per posti di sostegno. Nei prossimi giorni toccherà ai 29.292 candidati per i 3167 posti delle medie e superiori. «Il nostro obiettivo — ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara — è dare stabilità al reclutamento, selezionando i futuri docenti anche alla luce della loro attitudine a insegnare, ed è per questo che abbiamo previsto che vi sia, oltre al tirocinio, prima dell’assunzione, anche una lezione simulata al termine del periodo di prova. Il concorso che inizia oggi e le future assunzioni segnano un ulteriore passo avanti per combattere il precariato e per garantire agli studenti un’educazione di qualità, favorendo la continuità didattica».