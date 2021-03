Scuola: verso la riapertura dopo Pasqua

Durante la riunione della cabina di regia sul Covid, a palazzo Chigi, per valutare le misure di contenimento della pandemia è stata confermata la volontà di riaprire le scuole anche nelle zone rosse dopo Pasqua. Fino alla prima media si ritornerà in presenza. Non si allenteranno, invece, le restrizioni riguardo le fasce di rischio. Fino al 30 aprile – spiegano le stesse fonti – non saranno previste zone gialle.

Nessuna zona gialle

E’ l’orientamento emerso dalla cabina di regia nazionale con le regioni. Niente zone gialle fino al 30 aprile, solo rosse e arancioni