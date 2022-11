Scuole migliori del Veneto, la classifica 2022 di Eduscopio. In vetta Bruno-Franchetti di Mestre, Lucrezio Caro di Cittadella e Giorgione di Castelfranco

Ecco quali sono le migliori scuole in Veneto. Anche quest’anno a stilare la classifica dei licei e degli istituti tecnici e professionali è il rogetto Eduscopio 2022 promosso dalla Fondazione Agnelli che fornisce le valutazioni delle scuole superiori sulla base di una serie di parametri, primo fra tutti il “successo” raggiunto dopo il diploma.

Il primato

Gli esperti hanno valutato le scuole basandosi sul rendimento dei diplomati al primo anno di università (esami sostenuti e media dei voti) e in base al tasso di occupazione e alla coerenza riscontrata fra studio e lavoro nel caso degli istituti tecnici e professionali. La ricerca ha scandagliato 1.289.000 diplomati italiani di 7.700 scuole in tre successivi anni scolastici (dal 2016 al 2019). Sul portale eduscopio.it si possono cercare le scuole migliori per ogni territorio italiano. Vediamo ora i migliori istituti superiori provincia per provincia in Veneto.