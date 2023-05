Segre: «Il ponte della Libertà è un limite. I tempi per raddoppiarlo sono maturi»

Venezia è una fonte inesauribile di primati: il nome è garanzia di notizie. Da pochi giorni siamo titolari del “più veloce ripristino di una corsia di un ponte sul quale è bruciato un pullman”. Nulla rispetto ai grandi record misurati dagli accessi dei turisti o dalla bigliettazione della Biennale o dalle locazioni temporanee ovvero dal Mose che funziona, ma significativo di un problema generale sempre più frequente: la percorribilità del ponte di accesso.

Tutti collegamenti bloccati

L’incendio di un mezzo di trasporto non è prevedibile, tuttavia i danni stradali sono stati (quasi) risolti davvero con sollecitudine. Ma per almeno sei ore ha bloccato tutti i collegamenti su gomma, e qualcosa anche su rotaia, fra due metà di una città, ormai da anni bipolare. Appunto, se è doppia, all’interno di ognuna delle parti tutto avrebbe dovuto svolgersi normalmente solo limitando le attività di scambio zonale. Abbiamo visto tutti che non è andata così: vaporetti semi vuoti, treni stracarichi e stazioni affollate, servizi urbani in terraferma monchi, tram soppressi (più a lungo). È evidente quindi che Venezia non è – né vuol essere – una città sdoppiata: essa è invece un complesso di modalità urbane, plurime sulla laguna e altrettante ma diverse in terraferma, con variazioni ovunque assai ampie.

Un collegamento di un secolo fa

Con la difficoltà particolare, emersa ancora una volta, che la capacità di incontro fra le tante funzioni urbane si realizza in una unica strettoia, concepita quando la città non era ancora italiana, raddoppiata poco meno di un secolo fa e oggi caricata di tutti i sistemi di trasporto terrestre, dai monopattini alle Frecce Rosse: la struttura complessa, ma solitaria del ponte translagunare. Questo, ora definito “della Liberta”, anche per presidiarne per tutti e per ogni mezzo la percorribilità, resta di giorno in giorno sempre più in difficoltà e reclama un drastico aggiornamento delle funzioni originarie. Magari acquisendo un gemello dall’altra parte della laguna. L’assetto metropolitano che ora la Costituzione e la legge attuativa del 2014 attribuiscono alla città di Venezia, può oggi proporre per intero una funzione di riequilibrio territoriale originato dalla vera innovazione degli anni Duemila: il progetto Mose, ora che ha dimostrato la capacità di contenere le acque e di normalizzare le maree, può aprire progetti verso la sostenibilità intera della città. Oggi i percorsi interni alla città sono fortemente accentrati nel nodo di Piazzale Roma e di lì regolano gli spostamenti in due direzioni: mare e confini provinciali. Il raddoppio di questo asse, sul quale si consuma una parte importante della giornata per chi si sposta nell’area, può essere l’inizio della Venezia Metropoli che ormai ci attende.