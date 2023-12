Seimila donne denunciano violenza in Veneto

In Veneto ci sono 6mila donne che dopo aver subito violenza sono andate al pronto soccorso o hanno denunciato e sono ora seguite dagli sportelli pubblici: i centri antiviolenza e le case rifugio. Il 66% sono italiane, con buona scolarizzazione e possibilità economiche. La maggioranza ha tra i 30 e i 50 anni, ma le violenze iniziano presto, anche prima dei 18. Lo si è capito dalla presentazione della ricerca sulle strutture operanti in Veneto a supporto delle donne vittime di violenza e sull’attività di prevenzione fornita dalla Regione del Veneto presentata lunedì 4 a Venezia, alla vigilia del funerale di Giulia Cecchettin.

I dati sulla violenza di genere in Veneto

«Penso che questa vicenda rappresenti un grande spartiacque, fino in fondo, perché è l’acquisizione di una nuova coscienza rispetto a questo tema, e perché non vogliamo che Giulia sia solo derubricata come la vittima di femminicidio numero 105», ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia. Con questa triste vicenda, ha aggiunto Zaia, «potremmo raggiungere due obiettivi: scovare i trogloditi che pensano che la donna sia un essere inferiore, perché non credo che in Italia ci sia una società patriarcale, e potremo identificare come comunità le menti malate, perché i segnali sono sempre quelli: stalking, molestie digitali, violenze sessuali. Questi temi devono far partire campanelli d’allarme».