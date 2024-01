Senzatetto, nove morti da inizio inverno: «In Veneto mancano posti letto»

La tragedia dei tre ragazzi nordafricani uccisi a Padova dalle inalazioni di monossido di carbonio sprigionate dalle braci accese in un contenitore di alluminio, per riscaldare il giaciglio di fortuna trovato nell’ex istituto per ciechi Configliachi, è l’ennesimo capitolo della strage degli invisibili.

Nove morti

Dall’inizio della stagione fredda già nove senzatetto hanno perso la vita in Veneto: quattro a Padova (che piange anche un migrante ghanese stroncato da ipotermia in Prato della Valle); un marocchino di 27 anni in stazione a Verona; a Mestre un polacco in una canaletta fra Parco San Giuliano e Forte Marghera, un giovane su una panchina del parco di via Filiasi, un cinquantenne sotto un cavalcavia; un ragazzo indiano in un parcheggio di Treviso. «Ma le persone senza casa muoiono tutto l’anno, non solo d’inverno», ricorda la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fio.Psd), che basandosi sui dati 2022 (gli ultimi disponibili) pone il Veneto al terzo posto in Italia dopo Lombardia e Lazio per il drammatico trend, con 40 persone uccise dalla strada. Le vittime sono per la maggioranza stranieri nelle fasce d’età fino a 29 anni (il 22%) e 30-39 (15%). Gli italiani prevalgono nelle coorti 50-59 anni (23%), 40-49 (21%) e 60-70 anni (19%). Le cause dei decessi sono malori, incidenti stradali, omicidio, suicidio, annegamento, overdose o alcol, ipotermia, incendio e asfissia, cadute, malattie e Covid, riporta la Fio.Psd. Drammi quotidiani, come quella del romeno di 53 anni denunciato a Vicenza per aver imbrattato una colonna di Palazzo Chiericati con il sangue uscito da una ferita alla mano, o dei senzatetto accolti nella chiesa di Santa Maria del Sile (Treviso) in attesa che il Comune trovi nuovi spazi.