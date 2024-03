Sfruttava ragazze e trans, arrestato il poliziotto e politico (FdI) Ivan D’amore. Sui volantini diceva: «Basta prostituzione»

Gestivano un ricco giro di prostituzione: le ragazze, ma anche alcuni trans, vendevano i loro corpi a facoltosi e insospettabili clienti in tre appartamenti, due nel centro storico di Treviso e uno a Martellago, in provincia di Venezia. In tutto erano almeno 17 le giovani e i trans le cui prestazioni venivano pubblicizzate on line tramite siti di incontri o nel tam tam di alcuni festini esclusivi e che fruttavano circa 60 o 70 mila euro ogni mese. A mettere in piedi questa piccola impresa criminale, che ha cominciato la propria attività nel giugno del 2023, erano due persone: un agente di polizia di 30 anni, Ivan D’amore, residente a Preganziol, di origini siciliane e in servizio all’aeroporto veneziano di Tessera e una colombiana, da tempo residente in Italia. Entrambi, al termine di un’indagine della squadra mobile di Treviso, sono stati arrestati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e ieri, venerdì 8 marzo, il loro fermo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

Alto tenore di vita

L’indagine ha subìto una brusca accelerazione quando la donna, che probabilmente si era insospettita, ha iniziato a pianificare l’espatrio: di recente infatti avrebbe acquistato un biglietto aereo transcontinentale diretto a Bogotà. Ivan D’amore, che in passato era stato impegnato in politica nella lista di Fratelli d’Italia a Preganziol (111 voti alle comunali del 2019), aveva già subito una sospensione dal servizio attivo per altri reati tra cui, pare, quello di accesso abusivo alle banche dati. Ma nonostante il provvedimento disciplinare l’ex poliziotto aveva mantenuto un tenore di vita di alto livello, fatto di costose vacanze e serate nei locali più trendy della provincia e non solo. Secondo la Procura di Treviso nel tentativo di non essere rintracciati l’agente e la sua partner avrebbero messo in piedi un ampio turnover delle squillo e dei trans. Del resto il lavoro non mancava di certo: in base a quanto hanno accertato gli investigatori, coordinati dalla dirigente Immacolata Benvenuto, «gli alloggi del piacere» sarebbero stati frequentati 24 ore su 24, sette giorni su sette, in un continuo viavai che ovviamente aveva destato sospetti tra gli altri residenti.

Le parole al giudice

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, svoltosi ieri di fronte al gip di Treviso Carlo Colombo, D’amore avrebbe parzialmente ammesso le sue responsabilità. Al giudice il 30enne avrebbe infatti raccontato di essere stato a conoscenza del fatto che gli ospiti dei suoi appartamenti erano delle prostitute, ma di aver richiesto loro somme di denaro esclusivamente per il subaffitto delle case. Colombo, su richiesta della difesa, ha mantenuto solo l’accusa di favoreggiamento della prostituzione e ha scarcerato l’uomo applicandogli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma giornaliera. La colombiana invece resta nel carcere veneziano della Giudecca in attesa di spostarla agli arresti domiciliari.