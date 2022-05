Sfuriata maltempo in Veneto, grandine, vento e allagamenti

Si contano i danni in Veneto dopo la sfuriata del maltempo che nella tarda serata di ieri ha scaricato violente grandinate e vento forte in diverse aree della regione. Tra le zone colpite dalla tempesta la fascia pedemontana trevigiana, in particolare Asolo, dove i residenti, una volta passato il fortunale, sono scesi in strada per spalare una coltre di quasi 20 centimetri di ghiaccio, Si temono danni soprattutto alle coltivazioni, anche se il Consorzio di tutela dell’Asolo Prosecco ha spiegato che la grandinata “non è destinata di per sé a generare ripercussioni sul mercato” delle bollicine.

I danni

Danni anche nella zona ovest della provincia di Vicenza, Sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza strutture abbattute dal vento. A Montecchio Maggiore il vento ha scoperchiato il tetto di un condominio di sei appartamenti. I pompieri lavorato diverse ore per creare una copertura provvisoria delll’edificio,. Sempre a Montecchio, se l’è vista brutta un automobilista rimasto bloccato con la vettura in un sottopasso allagato da un metro d’acqua. L’uomo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco.