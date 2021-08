Si è spento Diego Rossi, storico imprenditore della calzatura nella Riviera del Brenta

É morto questa notte, all’età di 83 anni, l’industriale calzaturiero Diego Rossi, contitolare dello storico marchio “Fratelli Rossi” insieme a Luigino e Dino, azienda di scarpe artiganali che ha fatto crescere il distretto della scarpa nella Rivera del Brenta. Rossi si è spento questa notte a Stra, dove quasi 60 anni è stato presidente della prima società di calcio straense, i Diavoli Rossi.

I successi





Oltre ai successi imprenditoriali, Rossi fu anche vittima di un sequestro di persona, avvenuto il 23 novembre 1979, conclusosi il 6 dicembre successivo in seguito al pagamento di un riscatto di 800 milioni di lire. L’azienda è cresciuta a Vigonza, nel Padovano, dove nel ’96 Diego Rossi ha aperto il primo punto vendita fisico del brand.

Il ricordo di Menegazzo

“Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa di Diego Rossi”, è il commento a caldo di Gianpiero Menegazzo, direttore generale di Confindustria Venezia. “Da sempre attivo nel settore calzaturiero, è stato uno stimato imprenditore – continua Menegazzo – e un tecnico del prodotto di grande esperienza e professionalità. Il suo sguardo era attento ai giovani, sia in campo lavorativo che sociale. È stato in prima linea per la crescita del Politecnico Calzaturiero, vera fucina di formazione per le nuove maestranze. Il suo impegno a favore della collettività ha trovato espressione anche in ambito sportivo”, dice ricordando la sua passione per il calcio. “Diego Rossi ha infatti sostenuto per lungo tempo il calcio a Stra – conclude Menegazzo – , con particolare riguardo al settore giovanile”.