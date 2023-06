Si tuffa da un pontile con acqua bassa, rischia uso delle gambe

Un ragazzo di 17 anni rischia di perdere l’uso delle gambe dopo essersi tuffato da un pontile, oggi a Jesolo (Venezia) in un punto in cui l’acqua è poco profonda. L’episodio – riferisce Jesolo Turismo spa – è capitato verso le ore 16:00 di ieri, nel tratto di mare corrispondente alla zona di piazza Brescia. Il diciassettenne, residente a Castelfranco Veneto (Treviso), di origine marocchina, era in spiaggia con degli amici. Si sarebbe tuffato dal pontile, in un punto dove l’acqua non supera le ginocchia, e ha battuto il capo sul fondale.

Gli aiuti

Gli amici, capito che era successo qualcosa di grave, sono intervenuti per aiutarlo, mentre arrivavano i bagnini. Portato a riva, è giunta l’ambulanza del Suem 118 che lo ha trasportato all’ospedale e quindi trasferito in elicottero in un centro specializzato. Sembra che il ragazzo lamentasse di non avvertire la sensibilità agli arti inferiori. I successivi esami potranno stabilire la gravità del danno subito dall’impatto con il fondale del mare.