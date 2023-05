Siccità, D’Alpaos boccia il piano veneto

«Il bello è che poi, ogni 9 ottobre, vanno a piangere sulla diga del Vajont. Ma i morti vanno ricordati non solo con le commemorazioni, ma anche attraverso azioni concrete».

La diga che fa paura all’esperto

Luigi D’Alpaos, professore emerito di Idraulica e Idrodinamica all’Università di Padova, nato e cresciuto nell’Alpago, rievoca la tragedia di sessant’anni fa per commentare un’opera che la Regione vorrebbe costruire ora. È la diga del Vanoi, un mastodontico invaso al confine tra Veneto e Trentino, pensato come uno dei punti chiave per combattere la crisi idrica. Così ora questa banca dell’acqua da 40 milioni di metri cubi figura tra quelle che il governatore Luca Zaia ha proposto al Ministero delle Infrastrutture, nell’ambito del piano anti siccità da 2 miliardi di euro. Le comunità montane sono in rivolta ma lo è anche la confinante provincia autonoma di Trento, con il presidente Maurizio Fugatti che, furioso, ha chiesto un incontro urgente al collega di partito Zaia.

Il parere di D’Alpaos

D’Alpaos non è favorevole alla costruzione di questa diga. «Non ci si deve sorprendere per la contrarietà, è tutto noto. Lo è fin dal momento in cui questo progetto venne proposto per la prima volta, anni fa. Adesso hanno la giustificazione della siccità ma io mi affido alla prudenza dell’Ingegneria. Non basta un anno per dichiarare che un fenomeno è in atto». «Io credo che la Regione Veneto dovrebbe essere più attenta a quel che è successo in passato. Ma questa è un’epoca contraddistinta dalla memoria corta. Fino all’altro giorno piangevano per la siccità, poi sono passati a piangere per l’Emilia Romagna alluvionata. Ora sicuramente si sono già scordati anche di quello. C’è solo una cosa che mi rincuora, in tutto questo. Ossia che penso sia molto difficile che la ottengano l’autorizzazione per la diga del Vanoi dalla Provincia autonoma di Trento. E senza di loro, non si procede».

Il ricordo del Vajont

«A cosa serve prelevare acqua dai fiumi in periodo non irriguo? Non è meglio lasciarla correre sull’alveo? Invece di farsi muovere dalla loro non conoscenza, non è meglio che cerchino dati concreti e che guardino cosa la scienza suggerisce? Da bellunese trovo disgustoso che dopo 60 anni dal Vajont, si continui ad autorizzare prelievi che furono concessi perché doveva entrare in funzione la diga. Nel disciplinare c’è scritto che possono prelevare fino a 98 metri cubi al secondo, una cifra giustificata ancora oggi con l’esigenza di riempire il serbatoio del Vajont. Ci rendiamo conto? Invece io dico, ridiamo acqua e dignità al Piave. Chi ha visto la tragedia del Vajont, sa bene che il problema non è solo la scarsità ma anche l’eccessiva quantità di acqua che, in certi momenti, può anche venirti addosso».