Siccità nel Veneto Orientale: mozione del Consigliere metropolitano Gavagnin. “Attivare tutte le forze per tutelare i prodotti della terra”

“Attivare attraverso il gioco di squadra tutte le azioni possibili tra Istituzioni pubbliche e realtà private per trovare soluzioni contro la siccità che sta anche quest’anno creando danni alle imprese agricole del Veneto orientale”. Il problema siccità all’attenzione anche del Consiglio Metropolitano di Venezia grazie alla mozione presentata dal consigliere di FDI Enrico Gavagnin.

L’incontro con Nadal

“Mi sono incontrato con Valerio Nadal presidente del Condifesa TVB che ci ha illustrato la situazione legata all’assenza di precipitazioni come era già successo in modo penalizzante l’anno scorso e che si è già ripresentata quest’anno”. Molte colture sono a rischio per mancanza d’acqua e l’anno scorso i danni nel Portogruarese-Sandonatese sono arrivati a tre milioni. Nadal inoltre si sta impegnando a livello nazionale sul nuovo Fondo Agricat che da quest’anno andrebbe a compensare almeno parzialmente i danni da avversità catastrofali siccità compresa. Gavagnin conclude: “siamo disponibili a dare il nostro contributo a tutela delle imprese agricole del territorio veneziano e del Veneto orientale poiché sono sempre impegnate a portare neI mercatI prodotti di qualità e d’eccellenza”.