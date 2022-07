Sindaco Tommasi parteciperà a Pride 2022 di Verona

Il nuovo Sindaco di Verona Damiano Tommasi sarà al Verona Pride 2022. Lo annuncia il Comitato Promotore della manifestazione che oggi ha illustrato in Comune l’iniziativa in programma il 16 luglio, con partenza prevista per le 17 da Piazza Bra.

Tommasi ci sarà

Dopo la conferenza stampa le associazioni e i gruppi promotori, è detto in una nota, hanno avuto un incontro con il sindaco scaligero che ha confermato la sua presenza alla partenza della manifestazione. “Crediamo che questo fatto – annotano – sia per noi e per Verona tutta un buon inizio, quel cambio di passo che ci si aspettava, possiamo dire un fatto storico per Verona: il sindaco al Pride. In tante e tanti ci hanno chiesto cosa ci aspettiamo da questa amministrazione, intanto dialogo e apertura. Crediamo che l’amministrazione Tommasi – aggiungono – debba lavorare proprio sui temi dell’inclusività. Tante sono le emergenze a Verona a partire proprio da diritti, casa, lavoro, autodeterminazione”. Durante l’incontro il sindaco Tommasi, proseguono gli organizzatori ” ci ha ribadito l’impegno della Giunta a togliere le mozioni omofobe del 1995, che domani compiono 27 anni dall’approvazione, e l’ingresso nella rete Ready.Verona Pride 2022