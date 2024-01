Sinner vince l’Australian Open in rimonta contro Medvedev

Jannik Sinner vince gli Australian Open alla Rod Laver Arena a Melbourne contro il russo Daniil Medvedev 3 set a 2. (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3). Sinner entra dunque nella storia: conquista gli Australian Open battendo con una strepitosa rimonta Medvedev. E’ il terzo italiano dopo Pietrangeli e Panatta a vincere un titolo Slam nel singolare maschile, che mancava dal 1976. Mai nessun italiano si era imposto a Melbourne: per Jannik è l’11° trionfo della carriera, sicuramente il più importante. «Jannik Sinner – riporta sui social la premier Giorgia Meloni – scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l’Italia conquista lo slam australiano. Un’impresa memorabile degna di un vero campione».

Gioia Sinner: «Vittoria speciale, mi sono sentito a casa»

«E’ una vittoria speciale, un torneo incredibile, due settimane fantastiche: qui mi sono sentito a casa». Jannik Sinner è il volto della felicità mentre solleva il trofeo degli Australian Open, il suo primo Slam in carriera, 48 anni per un italiano dopo il Roland Garros di Panatta. «E’ fantastico giocare qui, a casa mia sta nevicando, sono a -20 è più bello giocare al caldo – ha sorriso il tennista azzurro -. Auguro a tutti i bambini di vivere questo sogno e di avere la libertà che mi hanno dato i miei genitori. E’ tutto, ci vediamo il prossimo anno».

Medvedev: «Sinner ha meritato il titolo»

«Complimenti a Jannik – ha detto il russo Daniil Medvedev -, sei migliorato molto. Dovrò lavorare tanto per batterti in futuro. Ci siamo incontrati già tanto, si è meritato il titolo per il torneo che ha fatto. E’ brutto perdere in finale, ma serebbe stato peggio perdere prima. Voglio sempre vincere, dovrò lottare di più in futuro».

Malagó: «È nel Pantheon del tennis, orgogliosi»

«Da oggi, più che mai, nel Pantheon dei Miti intramontabili del tennis azzurro e mondiale. Uno stratosferico Sinner è il re dell’Australian Open dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagó, commenta su X la vittoria di Sinner agli Australian Open. «Un italiano torna a vincere uno Slam quasi 48 anni dopo l’ultimo successo firmato da Panatta: è storia da applaudire, vivere e proiettare all’infinito per scrivere nuove pagine di gloria. Complimenti, Jannik. A te, al tuo staff, alla federtennis. Sei un’eccellenza che coniuga il talento all’applicazione, la consapevolezza all’umiltà. Siamo tutti Jannik Sinner. Orgogliosi di te», ha concluso.