Sofia Loren madrina per i 100 anni dell’Arena Opera Festival

Sophia Loren sarà la madrina della serata di celebrazione dei 100 anni dell’Arena di Verona Opera Festival che verrà trasmessa in mondovisione. Lo ha annunciato, nel corso della presentazione dell’evento, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. “Abbiamo aspettato di avere la conferma per dirlo: una madrina d’eccezione, l’icona che più di tutte dà il senso dell’Italia nel mondo, sarà con noi la sera del 16 giugno. L’abbiamo invitata ed ha appena confermato la sua presenza” ha detto Mazzi che ha promesso per l’evento un “vero parterre de roi”.

L’Aida in diretta mondiale

Piramidi trasparenti e architetture di luci per un’Aida tecnologica ma intimista al tempo stesso: guarda al futuro ma dialoga con il passato la nuova produzione dell’Aida di Giuseppe Verdi che venerdì 16 giugno alle 21 aprirà la centesima edizione dell’Arena di Verona Opera Festival. L’opera sarà trasmessa in diretta in mondovisione su RAI 1, con protagonista la star Anna Netrebko nel ruolo del titolo, affiancata dal tenore Yusif Eyvazov nei panni di Radamès, diretti dall’esperta bacchetta di Marco Armiliato. L’evento in diretta su Rai 1 sarà condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione straordinaria di Alberto Angela e Luca Zingaretti.