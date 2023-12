Sono 4.274 gli insegnanti destinati al Veneto dal maxi concorso

Adesso i numeri parlano chiaro: saranno per la precisione 4.274 i docenti destinati al Veneto dal maxi-concorso per l’assunzione di trentamila insegnanti in tutta Italia. Il bando viene avviato con le nuove modalità del PNRR.

Sindacati insoddisfatti

Per le organizzazioni sindacali della scuola, però, la quota non è ritenuta soddisfacente. Le cattedre senza ruolo effettivo, stando a quanto riportano le sigle maggiormente rappresentative della categoria, sono oltre ottomila.

Il problema della continuità didattica

Viene quindi rimarcata la necessità di ulteriori interventi, non solo a salvaguardia dell’occupazione, ma anche per una formazione didattica adeguata. Sempre secondo i sindacati, sono circa 160mila gli studenti veneti che si ritrovano con un docente non di ruolo; soprattutto i “cambi in corsa” possono così alterare la necessaria continuità dell’insegnamento.