Spot per le Olimpiadi, Zaia parla in cinese in conferenza stampa

«Benvenuti a conoscere le bellezze dell’Italia»: in conferenza stampa il presidente del Veneto Luca Zaia ha dato un’anticipazione di una parte del video pensato per le olimpiadi invernali di Cortina, con un messaggio rivolto agli spettatori provenienti dalla Cina. Proprio, ironia della sorte, nel giorno in cui Pechino annuncia lo stop alla vendita dei biglietti per quelle di Pechino causa coronavirus.

Zaia parla cinese!

La frase in questione Zaia la pronuncia in cinese, come farà nel video in uscita nei prossimi giorni, suscitando qualche ilarità fra i presenti ma raccontando anche di aver studiato del tempo per riuscire a esprimersi con la pronuncia più corretta possibile.

Gaffe perdonata

Fra Zaia e la Cina il rapporto si era parecchio inasprito a inizio pandemia, quando il Governatore aveva detto che i cinesi «mangiano i topi vivi», suscitando l’ira dell’ambasciata della Repubblica Popolare in Italia e poi scusandosi.