Staiano: «Vaccinate i vostri figli solo così possono tornare in aula»

Annamaria Staiano, professoressa ordinaria all’Università Federico II di Napoli, è la nuova presidente della Società italiana di pediatria ed è la prima donna in 123 anni a ricoprire questo incarico di guida degli 11mila pediatri associati. Da Capri, di cui è originaria e dove si trova in vacanza, segue con preoccupazione lo sviluppo della variante Delta e consiglia a tutti i genitori di «non esitare a vaccinare i propri figli appena possibile, perché è importante arrivare all’inizio della scuola con tutti i ragazzi coperti con due dosi».

Fino a che età vanno vaccinati?

«La raccomandazione di noi pediatri per il momento riguarda la fascia 12-18 anni, cioè quella per cui ci sono già dei vaccini approvati. Per ora si tratta di Pfizer e presto dovrebbe arrivare il via dell’Ema anche a Moderna. Un domani la vaccinazione potrebbe coinvolgere i più piccoli di 12 anni, ma è presto per parlarne: mancano ancora i vaccini e bisogna seguire l’andamento della pandemia».

Perché i 12-18enni devono vaccinarsi?

«I motivi sono molti. Innanzitutto non bisogna dimenticare che la vaccinazione è una misura di sanità pubblica che riguarda tutti e che funziona quante più persone vengono coinvolte. Non è solo una questione individuale. La vaccinazione argina il virus solo se tutti si vaccinano, dunque anche i ragazzi».

Rischio estate scorsa

«Non possiamo dimenticare quanto accaduto l’estate scorsa, quando il virus ha ricominciato a trasmettersi a partire dai ragazzi per arrivare alle famiglie. Il che diventa ancor più pericoloso in un momento in cui va evitata la creazione di varianti che eludano i vaccini. Queste ultime si diffondono perché esistono serbatoi di soggetti non vaccinati e certamente la fascia pediatrica lo è. Oltre alla riduzione del pericolo del contagio per i famigliari vanno evitati i pur rari casi di malattia, che a seconda della condizione della persona possono avere effetti diversi, nonché le problematiche che affliggono alcuni ragazzi guariti dal Covid. La più famosa è la sindrome infiammatoria multisistemica (Mis-C), che in Italia ha mandato in terapia intensiva un centinaio di giovani e provocato il decesso di un bambino con comorbilità».

La variante Delta

«Per quello che sappiamo è semplicemente più contagiosa, ma infettando più velocemente finisce, se non contrastata adeguatamente, per aumentare i casi problematici. Il virus ha dei comportamenti e delle conseguenze ancora poco conosciuti. Nessuno si aspettava per esempio un ritorno dei contagi come quello inglese. Per questo è importante vaccinare tutti in fretta: è l’unico modo per scongiurare i rischi attuali e futuri delle mutazioni».

È ipotizzabile il ritorno a scuola solo per i ragazzi vaccinati?

«È auspicabile, ma un obbligo sarebbe troppo forte. Meglio consigliare fortemente ai genitori di preoccuparsi per tempo. Tra i 16 e i 18 anni si vede molta partecipazione sia nei ragazzi sia nelle famiglie. E’ chiaro che i giovani hanno voglia di riprendersi la loro vita. Sotto i 16 il vaccino si potrebbe già fare da molti pediatri, ma c’è poca richiesta. Le scuole sono chiuse e i genitori rimandano. Molti sono favorevoli al vaccino a parole, ma aspettano. E questa attesa potrebbe costare caro in autunno».