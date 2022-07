Stati Generali Pesca, Conte (Lega): pesca fondamentale per nostra sovranità alimentare, battaglia in Ue per salvare il Made in Italy

“La guerra in Ucraina non ha fatto salire solo il prezzo del gasolio, ma ha messo a nudo tutte una seria di debolezze dell’Italia e dell’Europa, dall’approvvigionamento di materie prime, alla questione della sicurezza alimentare. La Commissione Ue sembra averlo capito, almeno per quanto riguarda l’agricoltura, proprio alla luce delle conseguenze della guerra sulla nostra sicurezza alimentare. Io reputo che questo dibattito debba obbligatoriamente riguardare anche la pesca”.

Sovranità alimentare

“Come in agricoltura si torna a parlare di sovranità alimentare, lo stesso deve valere per la pesca. Le politiche Ue per il settore vanno riviste e adattate alle nuove esigenze. L’Europa non può continuare a ridurre gli sforzi delle nostre marinerie e la quota di pesce locale che finisce sulle nostre tavole. Il Made in Italy non è solo eccellenza, qualità, salute. Oggi, nel nuovo contesto mondiale che si sta configurando, è anche una garanzia in più di sicurezza per tutti noi, consumatori e cittadini. L’Europa deve capirlo”. Lo ha detto l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, intervenendo agli Stati generali della pesca a Caorle, in Veneto.