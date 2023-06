Stazione Venezia evacuata per un falso allarme bomba

Momenti di tensione ieri mattina alla stazione ferroviaria di Venezia per l’allarme sulla presunta presenza di un ordigno, rivelatosi poi infondato, scattato poco dopo le 11. Le misure di sicurezza e precauzione hanno costretto le autorità a far evacuare dalla stazione i passeggeri in attesa, mentre sul posto giungevano gli artificieri e venivano fermati i treni lungo la linea Venezia-Mestre.

Indagini in corso

Un’ora dopo, accertato che non c’erano pericoli, l’allerta è rientrata, il traffico ferroviario è ripreso, e la stazione di Santa Lucia è tornata ad affollarsi di viaggiatori. Ora si indaga per scoprire chi ha lanciato il falso allarme. Nel corso dell’emergenza la Polizia locale ha gestito i flussi dei turisti mentre è stato subito potenziato il collegamento autobus da Piazzale Roma alla stazione di Mestre. Anche Trenitalia ha disposto due autobus sostitutivi dalla stazione di Mestre a Piazzale Roma per le persone provviste di biglietto del treno.