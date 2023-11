Stazioni sicure, il ministro Piantedosi manda 31 soldati a Venezia

L’annuncio è arrivato ieri sera dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che aveva presieduto al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il sottosegretario Nicola Molteni, il comandante del vertice interforze, le forze di polizia e i vertici delle Agenzie di sicurezza. Trentuno militari dell’Esercito stanno arrivando a Venezia per rafforzare la vigilanza e il contrasto alla criminalità nelle stazioni ferroviarie, dove transitano giornalmente decine di migliaia di persone. Via libera subito all’impiego fino al 31 dicembre di 400 militari in undici province, tra cui quella di Venezia già destinataria di un contingente dell’operazione “Strade sicure”.

Il Ministro

«Il contributo dell’Esercito – ha detto il ministro dell’Interno – è destinato ad accrescersi con la prossima legge di bilancio che prevede, per il 2024, seimila uomini del contingente ordinario e altri ottocento per i controlli nelle stazioni ferroviarie. In vista della assegnazione del contingente daremo subito disposizioni ai prefetti per un’immediata valutazione delle rispettive esigenze ai fini della definizione del nuovo piano di impiego, per l’anno 2024, dei militari sul territorio nazionale», ha concluso Piantedosi.

Squadra mobile

A Mestre giovedì per il contrasto allo spaccio è scesa in campo la Squadra mobile della questura veneziana che ha arrestato uno straniero intento a passare cinque dosi di eroina a un acquirente. I poliziotti l’hanno bloccato e, poiché risultava avere precedenti, il giorno dopo è stato portato in procura per il rito direttissimo. Il giudice, ordinata la liberazione, gli ha imposto il divieto di dimora nel Comune di Venezia.