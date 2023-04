Stefani (Lega): «La nostra Repubblica è antifascista. Un insulto la tesi di Donazzan sul terrorismo rosso»

Secondo Elena Donazzan, l’antifascismo non è un valore. Difatti, sostiene, è un principio che non viene mai menzionato dalla nostra Costituzione. Non la pensa così Alberto Stefani, commissario regionale della Lega. «Sono perplesso da dichiarazioni come queste. La Lega è da sempre antifascista, anticomunista e contro ogni forma di dittatura. E qualsiasi forma di dittatura andrebbe consegnata ai libri di storia».

La memoria

«E’ giusto continuare a parlarne, sensibilizzare contro tutte le forme di dittatura, comprese le meno conosciute. Se viviamo in un Paese libero, lo dobbiamo a chi ha lottato per la libertà, per la democrazia e a chi crede che le dittature siano qualcosa da condannare e da superare, anche da un punto di vista culturale». Secondo la Donazzan l’antifascismo ha prodotto il terrorismo rosso ma Stefani rincara la dose: «Lo dobbiamo anche ai partigiani. E considerare l’antifascismo la causa del terrorismo rosso è insulto alle vittime di quegli eventi, tristissimi e dolorosi». Poi si sofferma sul ruolo di assessore della Donazzan. «Su quello che riguarda partiti differenti dalla Lega io non metto bocca. Certo sarebbe opportuno utilizzare una prudenza maggiore, quando si parla di certi temi».

Donazzan non è isolata all’interno di FdI. Anche il presidente del Senato La Russa ha affermato che l’antifascismo non è un principio sancito dalla Costituzione





«Non ho ben capito cosa intendesse. In Italia esiste una Costituzione materiale, figlia di una fase storica di superamento del fascismo. L’assemblea costituente univa tutte le forze politiche. E quel periodo storico si è sostanziato in una forma democratica. Credo che la storia del nostro Paese parli da sola. L’antifascismo è stato, ed è, il denominatore comune di tutte le forze politiche – anche di destra –, dalla formazione della Costituzione ad oggi. Dire, nel 2023, che è il collante di una sola forza politica significa stare fuori dalla storia».

Il 25 aprile

«Oggi festeggerò la festa della Liberazione. E, come di consueto, andrò alle feste di San Marco, organizzate dai simpatizzanti del mio movimento». «Questo Governo si esprime all’interno di un quadro istituzionale democratico, tramite un Parlamento repubblicano. E i movimenti politici sono l’espressione del libero voto popolare. Accostare un Governo di centrodestra a un Governo illiberale è fuori luogo. Anche perché, tra le forze politiche che si sono sempre schierate contro ogni forma di dittatura, c’è la Lega. Il nostro motto è sempre stato, e sempre sarà, antifascista e anticomunista». «Nella stragrande maggioranza, Fratelli d’Italia è un partito che non ha nulla a che vedere col fascismo. Governiamo insieme Comuni, Province, Regioni, l’Italia. Abbiamo un programma elettorale comune. Credo solo ci sia bisogno di fare più attenzione nel fare certe dichiarazioni che possono essere equivocate o interpretate in maniera scorretta. In questo caso, poi, stiamo discutendo di alcune dichiarazioni fuori luogo, che sono sicuro non piacciano nemmeno a Giorgia Meloni. In ogni caso, il centrodestra deve regalare alle nuove generazioni il sogno di un Paese più libero. E combattere ogni forma di statalismo esasperato».

II caso Lollobrigida

«Noi siamo contrari all’immigrazione incontrollata, siamo invece a favore dei corridoi umanitari e di regole chiare. Nella nostra esperienza di Governo, con Matteo Salvini ministro dell’Interno, abbiamo dimostrato che è un obiettivo possibile. Il tema non può essere una questione etnica, ma di controllo dei confini, di rispetto delle regole del nostro Paese e di sana gestione di un fenomeno epocale».