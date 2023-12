Stefano Valdegamberi, il patriarcato e l’attacco a Zaia e Villanova: scontro finale con la Lega

Sempre sopra le righe, filorusso, alfiere degli ultra ortodossi, Stefano Valdegamberi, consigliere regionale veronese eletto sia nel 2015 che nel 2020 con la lista Zaia presidente (nel 2020 ha fatto la tessera della Lega, poi non rinnovata) ora attacca frontalmente lo stesso Luca Zaia e il suo capogruppo Alberto Villanova. Dopo settimane di polemiche sempre più incandescenti, dal fine vita alle accuse di satanismo ad Elena Cecchettin, sorella di Giulia, il punto di rottura è arrivato mercoledì con un post in cui Valdegamberi, pubblicando la locandina di una manifestazione di «Non una di meno» a Vienna scrive: «Anche all’università di Vienna gruppi di femministe lanciano l’attacco all’ideologia del Patriarcato con lo slogan Bruciamo tutto: gli stessi che hanno assaltato la sede di Pro Vita a Roma minacciando di morte i collaboratori. Poi gli ingenui mi vengono a dire che è tutto spontaneo. Questi slogan da tempo venivano propagandati in alcuni ambienti universitari. Scommetto che ci saranno anche Zaia e Villanova. Mi pare che abbiano sposato appieno l’ideologia».

Il post epurato

E pazienza se il post è stato prontamente epurato dei riferimenti a Zaia e Villanova, lo screenshot girava già sulle chat dei consiglieri e non è tardata una forte presa di posizione delle consigliere leghiste a cui Valdegamberi ha, altrettanto prontamente, ribattuto. Una bagarre che segue settimane di martellamento social da parte del veronese che fin dal primo consiglio regionale di questa legislatura, nel 2020, siede nel gruppo Misto a palazzo Ferro Fini. Per settimane dopo gli insulti a Elena Cecchettin all’indomani del ritrovamento del corpo di Giulia, Valdegamberi ha discettato del patriarcato «che non c’è, e forse questo è il problema», l’ha ripetuto anche in aula durante il consiglio di due giorni fa dedicato proprio al crudele assassinio di Giulia nel giorno dei funerali della giovane. È arrivato a definire la storia di un delitto che ha scosso le coscienze dell’intero Paese «una telenovela».

Il punto di non ritorno

Mercoledì, però, si è arrivati a un punto di non ritorno con la Lega. Invitato d’ufficio agli incontri di gruppo al K3 di Treviso, Valdegamberi è però sempre stato percepito come un elemento «spurio» dai leghisti veneti in gran parte affini alla sensibilità «progressista» del presidente della Regione. Zaia, peraltro, già dopo la prima boutade sulla felpa satanista di Elena Cecchettin (in realtà, ma giusto per amor di cronaca, si trattava del logo di un marchio di skateboard) si era pubblicamente dissociato da quel consigliere scomodo eletto nella sua lista. E anche l’entourage di Matteo Salvini si era premurato di specificare che Valdegamberi non è iscritto alla Lega. Dopo il post è lo stesso Villanova a dire: «Di fronte a fatti così tragici come quello che ha straziato la famiglia di Giulia, dignità e rispetto vengono prima di qualsiasi ruolo politico. Avevo già preso le distanze dalle parole di Valdegamberi sulla sorella di Giulia e non ho esitato pochi giorni fa a ribadire la mia lontananza dalle sue posizioni. È fuori dall’orbita della Lega e ritengo non ci sia compatibilità possibile. Quando si discute di temi come questi, lo dico da padre di due figlie, non è ammissibile cercare visibilità o cercare di mettere una bandierina politica. Quanto al post su Vienna, mi sono fatto una risata, mi sono offeso invece quando Valdegamberi ha usato la foto di un’esecuzione definendo “cultura della morte” la battaglia sul fine vita. Ho studiato per anni per salvare la vita alle persone, non accetto accuse di questo tipo».

Le reazioni delle donne della Lega

Difendono Zaia e Villanova le donne della Lega, Milena Cecchetto, Francesca Scatto, Laura Cestari e Roberta Vianello: «Il presidente e il nostro capogruppo sono due uomini che sanno rispettare le donne. Valdegamberi, che prima li attacca e poi, furtivo, modifica il post, avrebbe solo da imparare da due signori così. Dopo le orrende parole del collega in concomitanza delle esequie di Giulia, questo squallido post era l’ultima cosa di cui si sentiva il bisogno». Invita a «separare il pensiero dalle persone» Valdegamberi nella sua replica: «Ritengo che il rispetto per la donna passi soprattutto dall’evitare di sposare e promuovere posizioni ideologiche che puntano a demonizzare l’uomo e soprattutto la figura del padre. Il rispetto parte anche dal diritto di esprimere un’opinione diversa».