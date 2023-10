Stop ai bus elettrici cinesi di Padova

BusItalia ha temporaneamente sospeso dal servizio i due autobus elettrici prodotti dall’azienda cinese Yutong, “gemelli” di quelli che sono stati protagonisti di ben tre incidenti a Mestre, tra cui quello tragico dello scorso 3 ottobre con la caduta dal cavalcavia della Vempa che ha provocato 21 morti e 15 feriti. Un provvedimento cautelare messo in atto dalla società guidata dall’ad Gino Colella, visto che un altro mezzo dell’azienda “La Linea”, lo scorso 14 ottobre è finito contro un pilastro causando un ferito e 14 contusi.

Revisione positiva

In realtà i due mezzi di BusItalia sono stati fermati appena tre giorni dopo la tragedia di Mestre: il 6 ottobre era stata proprio BusItalia a chiedere ai tecnici dell’officina territoriale della Yutong – che si trova a Marghera in via della Chimica – di recarsi nel deposito di via Rismondo per sottoporre i due autobus ad una radicale verifica tecnica. E così è stato. I mezzi sono stati completamente revisionati: i tecnici cinesi, assieme ai colleghi padovani, hanno controllato sia le componenti meccaniche che quelle elettrico-informatiche ed hanno certificato che tutto era a posto e che quindi non c’era nessuna necessità di fermarli. BusItalia però, d’accordo con l’amministrazione comunale e l’ente di governo del trasporto pubblico provinciale, ha deciso di attendere sviluppi ulteriori da Mestre prima di rimettere i mezzi in circolazione. Ragion per cui i mezzi sono ancora fermi.

La flotta elettrica

I due mezzi Yutong – prodotti dal colosso cinese che ha sede a Zhengzhou, la città di 7 milioni di abitanti capitale dello Henan – sono stati i primi bus elettrici ad arrivare a Padova. Viaggiano su diverse linee dell’extraurbano, ma in particolare sui percorsi Padova – Cittadella – Bassano e Padova – Legnaro – Piove di Sacco – Sottomarina. Nella flotta di BusItalia poi ci sono altri cinque mezzi elettrici, ma prodotti dal “concorrente” cinese di Yutong, vale a dire la “Byd” che ha sede a Shenzhen e l’ufficio europeo a Komarov, in Ungheria. Entrambi i marchi cinesi stanno riscuotendo un grande successo in tutto il mondo, in particolare per la produzione di mezzi non inquinanti. Bus targati Byd circolano a Torino, Milano, Novara, Alessandria e Messina. Mentre quelli Yutong sono molto richiesti in Francia, a Parigi ed a Marsiglia e fanno la spola tra l’aeroporto di Nizza e il principato di Monaco.

Le voci degli autisti

Davanti alla “paura” dei bus elettrici cinesi, nata dopo i tre incidenti avvenuti a Mestre, prendono posizione anche gli autisti di BusItalia, quelli che hanno guidato e in futuro riprenderanno a guidare questi mezzi: «In genere i bus elettrici “Made in China” vengono adoperati anche sulla linea 88 dal capolinea sud del tram alla Guizza fino a Carpanedo di Albignasego e sulla linea 24 – spiega Davide Parpaiola, autista e sindacalista di Adl Cobas – Li ho guidati anch’io e, per quanto mi riguarda, funzionano molto bene. Non ho mai riscontrato alcun problema di natura tecnica. L’unica cosa che ho notato è che hanno una certa rigidità nello sterzo. L’ho percepito in particolare nella rotonda all’Arcella tra via Cardinal Callegari e via Saetta. Ma basta saperlo prima e questo dello sterzo non è certo un grosso problema».