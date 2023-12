Strage bus di Mestre, le nuove risultanze: «Problemi di cuore per l’autista»

Il cuore di Alberto Rizzotto aveva dei problemi. Ma è ancora presto per dire se questo possa essere messo in relazione al tragico incidente dello scorso 3 ottobre, quando l’autobus elettrico della società La Linea guidato dal 40enne trevigiano e pieno di turisti stranieri è precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera causando 21 morti e 15 feriti.

Nuova seduta il 21 dicembre

Martedì mattina, quando è iniziata la seconda consulenza medico-legale sull’autista, dopo che la prima autopsia aveva escluso evidenze chiare di un malore, i tecnici hanno riscontrato qualcosa che non andava nel tessuto cardiaco, su cui il pm aveva ritenuto di fare degli accertamenti ulteriori. E qualcosa è emerso di sicuro, se Cristina Basso, anatomopatologa dell’Università di Padova a cui il pm Laura Cameli ha affidato l’incarico, ha ritenuto di fissare una nuova seduta per il 21 dicembre per esami più approfonditi. L’ipotesi che Rizzotto avesse problemi conclamati di cuore era in realtà già stata smentita dal legale dei suoi parenti, l’avvocato Francesco Stilo, che aveva smentito accessi al pronto soccorso per quel motivo. E anche martedì i consulenti della famiglia, il medico legale Roberto Rondolini e il luminare delle malattie improvvise Gaetano Thiene, avrebbero escluso episodi organici acuti tali da determinare una perdita di coscienza.

Il giallo della sbandata

Perché alla fine il tema non è tanto sapere se l’autista soffrisse di cuore, forse anche a causa di alcuni farmaci che prendeva, ma se questo possa spiegare la sbandata verso destra del bus Yutong che ha causato la strage: il mezzo ha infatti strisciato per cinquanta metri sul guardrail, fino a quando questo si interrompeva per un paio di metri; a quel punto, pur essendo ormai quasi fermo (attorno ai 5-6 chilometri orari), ha piegato verso destra nel «buco», ha scavalcato la barriera che riprendeva poco dopo, ha sfondato una ringhiera ed è precipitato nel vuoto. Sul cuore ci sarà una «guerra» legale e tecnica soprattutto tra la famiglia da un lato, e dall’altro la società La Linea e il suo ad Massimo Fiorese (che è indagato) e l’assicuratore Allianz, difesi rispettivamente dagli avvocati Massimo Malipiero e Mirko Arena. Una questione di responsabilità che non è solo morale, ma anche economica, visto che in caso di malore del conducente la compagnia potrebbe essere esentata dal pagamento dei danni alle vittime.

La barra dello sterzo

I due tecnici comunali Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro, anch’essi indagati e difesi dagli avvocato Paola Bosio, Giovanni Coli e Barbara De Biasi, guardano invece con più attenzione all’altra consulenza avviata martedì mattina, quella meccanica sull’autobus. Qui il pm ha nominato due docenti di Ingegneria meccanica dell’Università di Padova, Roberto Lot e Giovanni Meneghini, mentre i legali di Ca’ Farsetti si sono affidati al direttore del dipartimento del Politecnico di Milano Marco Belloli e Fiorese all’ingegner Matteo Quitadamo. Martedì si è tenuto il primo sopralluogo, dove i vari tecnici delle parti hanno potuto vedere il bus, sotto sequestro a Mestre nella stessa posizione a testa in giù in cui era caduto in quella tragica serata. I consulenti della procura hanno prelevato la barra dello sterzo che collega la ruota anteriore sinistra a quella destra e i due perni, uno rotto e uno integro. La ruota davanti destra è infatti piegata verso l’esterno e il pm ha chiesto ai consulenti di dire se questo sia avvenuto a causa di qualche anomalia, come un cedimento strutturale, oppure in seguito ai ripetuti colpi sul guardrail, mentre sembra escluso che il danno sia stato causato dalla caduta proprio perché avvenuta dal lato del tetto. Sono poi in corso le analisi (faticose) sulle telecamere interne e sulla scatola nera.