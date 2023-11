Strage bus di Mestre, risarcimenti per le vittime: denunciato l’ex console Toson

L’ex console onorario dell’Ucraina Marco Toson, imprenditore padovano e presidente della camera di commercio Ucraina per l’Italia, è stato denunciato insieme a una sua collaboratrice ai carabinieri di Treviso. Ipotesi di reato: truffa e circonvenzione d’incapace. A firmare la denuncia i parenti di una persona deceduta e di altre gravemente ricoverate in ospedale dopo il grave incidente di Mestre del 3 ottobre scorso. Nodo del contendere: i risarcimenti della tragedia del bus precipitato dal viadotto, 21 morti e 15 feriti. I parenti contestano a Toson di essersi presentato subito dopo l’incidente come «console onorario», quando invece da questo incarico è stato destituito nel maggio del 2022, e di essersi adoperato, in virtù di questo ruolo, insieme a una sua collaboratrice, per far firmare le deleghe alla gestione dei risarcimenti ad una avvocata di sua fiducia, la padovana Tina Macaluso, consulente di Toson per le pratiche che riguardano i contatti ucraini dell’ex console.

Le prime perplessità

Nella denuncia si spiega che Toson si sarebbe adoperato per aiutare i parenti di vittime e feriti garantendo loro ospitalità in alberghi da lui individuati e avrebbe messo a disposizione una sua collaboratrice, Larissa Vassilieva, per traduzioni e gestione delle pratiche. Sarebbe stata proprio Vassilieva, presentata dallo stesso Toson come sua assistente, a entrare nella stanza di una delle persone ricoverate per farle firmare una delega in bianco a beneficio dell’avvocata Macaluso. In un primo momento i famigliari, fidandosi del ruolo istituzionale, hanno acconsentito di buon grado; solo in un momento successivo, quando la comunità ucraina ha riferito loro che l’incarico era terminato, e quando la stessa Regione Veneto, a precisa richiesta, ha riferito che Toson non era più console onorario, sono nate le perplessità. Nella denuncia si racconta della premura con cui Toson e Vassileva si sono avvicendati, e della fretta nel voler raccogliere la delega al risarcimento. La firma della persona malata, raccontano i parenti, è stata fatta su una delega in bianco sottoposta alla vittima a tre giorni dall’incidente, mentre questa era allettata, «semi sedata, per buona parte incosciente e intontita dai farmaci». È chiaro che una firma simile, chiesta da un vero console onorario, sarebbe stata giustificabile dal ruolo e dall’esperienza che questi rappresentava per i parenti sconvolti dalla tragedia, bisognosi di traduzioni, deleghe per i documenti e altre necessità dettate dall’emergenza. Ma quando i parenti hanno saputo che Toson non aveva più l’incarico diplomatico, la fiducia è crollata.

La delega e il 10%

A che titolo Toson si è presentato in ospedale quindi? «Non mi sono presentato come console – spiega – sono stato contattato dai parenti delle vittime che mi hanno chiamato dall’Ucraina per gestire l’emergenza ho dato nominativi di avvocati che si occupano di queste cose, non conosco l’avvocata Macaluso». Nella denuncia viene riportata un’altra versione dei fatti: le persone che sono andate dai carabinieri non dicono di aver conosciuto Toson tramite contatti in Ucraina, ma di aver conosciuto Toson e Vassilieva nella direzione generale in ospedale a Padova, quando il padovano si sarebbe presentato come console onorario e Vassilieva come assistente e traduttrice. «Conosco Toson da molti anni, ho fatto da consulente per lui in più di una occasione, ma di queste deleghe non sapevo nulla», afferma Macaluso. Tuttavia le persone che hanno denunciato riferiscono di aver avuto con lei un colloquio proprio per revocare il mandato. La delega parlava di una percentuale del 10% che sarebbe dovuta andare nelle casse della professionista qualora il risarcimento fosse stato giudicato congruo, quanto alla dimensione del ristoro il documento parlava di cifre che andavano dai «20 mila ai 400 mila euro», numeri che hanno indisposto ancor più i parenti delle vittime decedute nella tragedia e dei feriti dimessi o ancora ricoverati. Ora spetta alla magistratura indagare sul comportamento di Toson e della sua assistente per capire se i profili di reato denunciati si sono effettivamente tradotti nella realtà.

Le raccolte fondi

Certo è che Toson non è più console dal maggio del 2022 e che le autorità ucraine hanno sottoposto al ministero degli Esteri, competente per le nomine, un altro nome per ricoprire questo incarico, quello dell’imprenditore veronese Volodymir Bekysh, ucraino, titolare della ditta di trasporti Monolyth e presidente dell’associazione benefica Malve. Tra il 2022 e il 2023 Bekysh ha spedito in Ucraina 10 milioni di euro di aiuti umanitari. È l’ambasciata dell’Ucraina a Roma a promuovere la sua candidatura in una lettera spedita alla Farnesina il 17 ottobre dello scorso anno ribadendo che «Toson non ha alcuna delega a operare come console onorario». Marco Toson è amministratore unico di Opengate Italy snc che favorisce la cooperazione commerciale tra Italia e Cina con sede a Vigonza (Padova) accanto a quella che fu la sede del consolato onorario. Opengate è inoltre socia di China med che per statuto vende e commercia dispositivi medici e fa allestimenti fieristici. Toson, vicino agli ambienti di Confindustria, è anche presidente dell’associazione Hope Ukraine che ha promosso varie raccolte fondi per sostenere il popolo ucraino e ha inviato beni nei luoghi martoriati dalla guerra. Sulla pagina Facebook di Toson è ancora presente la scritta: «Console onorario di Ucraina».