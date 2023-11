Strage bus Mestre, tempi lunghi

Nel mirino c’è quel varco di un paio di metri, che parrebbe aver fatto mancare all’autobus Yutong E12 della società La Linea l’appoggio dopo 50 metri di strisciata sul guardrail. Ma gli inquirenti, coordinati dal pm Laura Cameli, vogliono capire anche se un guardrail a norma, e soprattutto più alto, avrebbe potuto fermare la corsa del mezzo ed evitare che precipitasse per dieci metri dal cavalcavia superiore di Marghera in quella tragica sera del 3 ottobre scorso, lasciando tra i rottami 21 morti, tra cui l’autista Alberto Rizzotto, e 15 feriti.

Montante e bulloni

Per questo il consulente della procura che sta eseguendo l’analisi del guardrail, l’ingegner Placido Migliorino, giovedì nel corso del secondo (e ultimo) sopralluogo ha prelevato tre pezzi del guardrail di trenta centimetri, un montante (la parte a cui si fissa la barriera) e due bulloni. Perché se è vero che la prima parte della protezione ha retto nonostante i vari colpi (ce ne sono 27 repertati) dati dal mezzo elettrico che stava svolgendo un servizio di navetta dal Tronchetto al camping Hu di Marghera, la seconda non lo ha fatto: secondo la prima ricostruzione, infatti, il bus si è spostato leggermente verso destra e, una volta schiantatosi frontalmente sul guardrail che riprendeva dopo il varco, l’ha scavalcato e «sradicato», portandosene dietro un pezzo nel tragico volo. Quel pezzo è ancora attaccato sotto al mezzo che si trova in sequestro all’ex mercato ortofrutticolo di via Torino e giovedì ne è stato preso un frammento anche lì.

La perizia sul bus

La domanda, a questo punto, è se un guardrail più alto avrebbe impedito lo scavalcamento e uno più resistente avrebbe anche fermato la corsa del bus, che peraltro dopo la strisciata procedeva a passo d’uomo, a circa 5-6 chilometri orari. Per verificare la tenuta di quello che c’era, Migliorino ha fissato due giorni di test – il 4 e l’11 dicembre – nei laboratori dell’Università di Padova: lì si faranno delle prove di carico e di tenuta delle varie parti metalliche prelevate. Ma l’attesa ora è anche per la perizia sull’autobus: venerdì i difensori dei due funzionari comunali indagati – gli avvocati Paola Bosio, Giovanni Coli e Barbara De Biasi – hanno presentato un’istanza formale non solo per chiedere al pm di disporla, cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma anche per «suggerire» alcuni quesiti tecnici che riguarderanno sia l’aspetto meccanico che quello elettronico. Si preannuncia infatti una consulenza non facile, in quanto dovranno essere chiamati tecnici esperti di questi modelli supertecnologici e recentissimi. Ad attirare l’attenzione delle difese sono stati soprattutto alcuni elementi visibili sotto l’autobus: la ruota anteriore destra, a differenza delle altre che sono dritte, è infatti piegata a destra, il semiasse è rotto e così anche un bullone sul braccio della ruota. La domanda a cui dovrà tentare di rispondere la consulenza è se questi cedimenti siano avvenuti per i colpi al guardrail o alla banchina o non siano stati loro stessi la causa dell’anomala deviazione a destra. Sullo sfondo, per ora esclusa, c’è anche l’ipotesi del malore dell’autista: per questo il 28 partirà una nuova analisi del cuore.

Il traffico

Resta ancora un punto di domanda su quando la corsia del viadotto potrà riaprire al traffico. Si pensava che, ora che Migliorino e le parti hanno finito i rilievi, potesse essere disposto il dissequestro; dopo di che bisognerà «tappare» lo squarcio nel guardrail per poter tornare a far correre su due corsie le auto in un’arteria importante, che collega Venezia alle autostrade. Ma la procura pare intenzionata a tenerla «bloccata» in attesa delle altre perizie.