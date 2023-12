Strage del bus di Mestre, lite sul cuore e il malore di Alberto Rizzotto: il perito preleva l’intero guardrail

La «verità», o meglio la posizione che in questa fase conta di più, la scriverà l’anatomopatologa Cristina Basso nella sua relazione che dovrà depositare entro il 10 gennaio al pm Laura Cameli, che l’ha nominata. E c’è stato qualche scontro tra consulenti delle varie parti nell’incontro finale dell’approfondimento sul cuore di Alberto Rizzotto, il 40enne trevigiano che era alla guida dell’autobus della società La Linea, che lo scorso 3 ottobre è precipitato dal cavalcavia di Marghera causando 21 morti e 15 feriti. Il tema centrale è noto: può essere stato un malore a far perdere a Rizzotto il controllo del mezzo, che ha strisciato per 50 metri sul guardrail di destra fino a cadere, probabilmente a causa di un varco di servizio di un paio di metri? L’oggetto del contendere è un «segno» del sistema cardiaco che è stato riscontrato nel corso dell’autopsia coordinata dal medico legale Guido Viel, tanto da spingere il pm Cameli a chiedere un approfondimento: ovvero una «placca eccentrica non occludente», che ostruiva per circa due terzi una coronaria.

Lo scontro tra periti sulla morte di Alberto Rizzotto

Per i due esperti Gaetano Thiene, per conto della famiglia Rizzotto (insieme a Roberto Rondinelli), e Giuseppe Tarantini, nominato dal Comune di Venezia e dai funzionari indagati, il malore o la morte improvvisa sono esclusi. «Secondo quanto riferito dai miei consulenti, dall’indagine fatta non sono emersi elementi critici che possano corroborare un’ipotesi di malore che abbia causato la perdita di controllo del veicolo», dice l’avvocato Francesco Stilo, legale dei Rizzotto. L’analisi avrebbe poi portato a escludere episodi di ischemia, mentre un’anomalia che era stata riconosciuta nell’elettrocardiogramma riguarderebbe una coronaria diversa. Posizioni che sono state contrastate dai consulenti de La Linea, Giovanni Di Salvo, e dell’assicurazione Allianz, Gloria Castellani.

La «probabilità» del malore e la difficoltà di arrivare a certezze

La sintesi spetterà dunque a Basso, esperta delle morti improvvise. Il problema è che se anche si dovesse decidere per il malore, probabilmente il massimo che si potrà raggiungere è la probabilità, non la certezza. E quindi resta aperta tutta la partita assicurativa, che potrebbe aggirarsi nell’ordine delle decine di milioni, una cifra che spiega bene il perché di questa «guerra» sullo stato di salute di Rizzotto. La norma infatti se c’è stato un malore parla di «caso fortuito», che porterebbe a esonerare la compagnia assicurativa dal pagamento dei danni alle vittime e ai parenti.

Il nuovo sopralluogo: prelevato l’intero guardrail

Continuano inoltre le altre perizie per cercare di dare una spiegazione allo schianto. Mercoledì 20 dicembre c’è stato un nuovo sopralluogo sul cavalcavia della tragedia e il tecnico nominato dal pm, l’ingegner Placido Migliorino, ha deciso di prelevare l’intero guardrail, dopo che nelle scorse settimane aveva estratto alcuni pezzi della barriera, oltre a un campione dei montanti e dei bulloni, per verificarne la solidità con dei test metallurgici all’Università di Padova. Evidentemente il perito ha ritenuto di voler verificare lo stato dell’intera barriera: la tesi al vaglio è se un guardrail più nuovo, alto e resistente, avrebbe potuto impedire la tragedia.

Il varco nella barriera che ha provocato il crollo

Dalla prima impressione, infatti, pare che se non ci fosse stato il varco il bus avrebbe continuato a strisciare fino a fermarsi (al momento della caduta andava a 5-6 chilometri all’ora); ma nel momento in cui, venuto a mancare l’appoggio, il mezzo ha scartato verso destra e ha impattato contro la barriera, l’ha sradicata, tanto che un pezzo è rimasto incastrato, forse perché troppo debole.

Le verifiche sullo sterzo

È inoltre stato eseguito un test all’Università anche sul bullone dello sterzo. Un’altra delle ipotesi in campo, su cui stanno lavorando per la procura due professori di Ingegneria Meccanica del Bo, Roberto Lot e Giovanni Meneghini, è infatti che a causare l’incidente possa essere stato un cedimento dell’asse, dato che il bus ha la ruota girata verso destra: anche qui il nodo della questione è capire se il danno sia avvenuto prima o a causa dello schianto.