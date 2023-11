Strage del cavalcavia di Mestre, lo sterzo dell’autobus nel mirino: perizia sul mezzo

«Accertare la funzionalità dell’impianto che regola lo sterzo e la movimentazione delle ruote dell’autobus». È questa la domanda che la procura di Venezia intende fare al tecnico che verrà nominato lunedì 27 novembre per l’ultimo accertamento, forse quello più atteso, per fare luce sulla tragedia dell’autobus elettrico della società La Linea precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera lo scorso 3 ottobre, causando 21 morti e 15 feriti.

Le consulenze tecniche

Venerdì in serata è arrivata ai legali delle varie parti la convocazione, che prevede che già la mattina successiva i tecnici incaricati siano al lavoro sulla carcassa che da quella maledetta serata giace ancora a testa in giù nel piazzale dell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di via Torino a Mestre.

Già nelle scorse settimane le parti con i loro tecnici l’hanno potuto visionare, in occasione della precedente consulenza tecnica sul cavalcavia e soprattutto sul guardrail, affidata dalla procura all’ingegner Placido Migliorino: il 4 e l’11 dicembre sono previste le prove di carico e tenuta degli elementi prelevati sul campo, dai pezzi della barriera a uno dei montanti e all’asfalto. Il pm Laura Cameli ha poi disposto due consulenze tecniche sulle «scatole nere»: la prima in realtà contiene solo i file video ripresi dalle telecamere interne all’autobus, la seconda trasmette i dati telemetrici, ovvero posizione, velocità, segnali di allarme, freni ed eventuali anomalie elettroniche.

Nessun segno sull’asfalto

Potrebbe essere proprio questo il motivo per cui, almeno in questa prima fase, la procura non ha ritenuto di chiedere al proprio consulente tecnico di verificare eventuali anomalie del sistema frenante: una delle ipotesi in campo, visto che sull’asfalto non c’era alcun segno, mentre il mezzo sbatteva più volte contro il guardrail a destra per circa 50 metri, prima di volare per una decina di metri in corrispondenza di un varco che gli ha tolto l’«appoggio», facendolo virare bruscamente e scardinare il pezzo di barriera che iniziava subito dopo. La scatola nera potrebbe dire, dunque, se i freni hanno avuto un problema, mentre bisogna capire se ce n’è stato uno sullo sterzo. L’autobus si presenta infatti con la ruota anteriore destra completamente disallineata verso destra, mentre le altre sono dritte: c’è inoltre il semiasse rotto, così come un bullone. La domanda che viene fatta al perito è ovviamente se questo cedimento sia stato precedente – e dunque l’abbia causato – al momento in cui l’autista Alberto Rizzotto ha perso il controllo, oppure se sia stato la conseguenza dei ripetuti colpi e soprattutto di quello dato contro la banchina, che è stata sfondata prima di precipitare.

L’ipotesi del malore

Sullo sfondo resta poi sempre l’ipotesi del malore da parte dell’autista, che di recente aveva accusato qualche episodio di tachicardia. La prima fase dell’autopsia non ha rilevato nulla di strano, ma proprio i riscontri su questo problema hanno spinto la procura a chiedere un supplemento di indagine sul cuore, affidato alla dottoressa Cristina Basso, specialista della patologia delle «morti improvvise». La nuova analisi sarà anch’essa il 28, in un calendario di perizie che si fa sempre più fitto alla ricerca della verità. Il 5 dicembre sarà infatti depositata anche la relazione sul cellulare di Rizzotto.